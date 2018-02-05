Ещё
«МОК ведет себя как феодал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«МОК ведет себя как феодал» 

Газета.Ru 5 февраля 2018
Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета не допустить 15 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Игры 2018 года в Пхенчхане.
«Вчера на радио меня спросили, допустят ли наших спортсменов. Я уверенно сказал, что не допустят. Не знаю почему, но напишут какую-то абракадабру, которую никто не поймет. Так и получилось, и удивляться этому не надо. Надо просто пережить этот момент, ничего уже не поделаешь», — цитирует Созина «Чемпионат.com».
«На сегодняшний момент МОК ведет себя как феодал, который пускает и не пускает холопов на Олимпиаду. Мне не нравится такой подход. Олимпийскому комитету России, Министерству спорта и нашему Министерству иностранных дел необходимо засучить рукава и разработать план атаки. Нам нужны положительные новости. Теперь нашим спортсменам, которые поедут, нужно побеждать за себя и за всех отстраненных», — добавил Созин.
5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.
Ранее посол России в Южной Корее Александр Тимонин заявил, что южнокорейцы разочарованы неприглашением шорт-трекиста Виктора Ана на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение