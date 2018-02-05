Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета не допустить 15 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Игры 2018 года в Пхенчхане.
«Вчера на радио меня спросили, допустят ли наших спортсменов. Я уверенно сказал, что не допустят. Не знаю почему, но напишут какую-то абракадабру, которую никто не поймет. Так и получилось, и удивляться этому не надо. Надо просто пережить этот момент, ничего уже не поделаешь», — цитирует Созина «Чемпионат.com».
«На сегодняшний момент МОК ведет себя как феодал, который пускает и не пускает холопов на Олимпиаду. Мне не нравится такой подход. Олимпийскому комитету России, Министерству спорта и нашему Министерству иностранных дел необходимо засучить рукава и разработать план атаки. Нам нужны положительные новости. Теперь нашим спортсменам, которые поедут, нужно побеждать за себя и за всех отстраненных», — добавил Созин.
5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.
Ранее посол России в Южной Корее Александр Тимонин заявил, что южнокорейцы разочарованы неприглашением шорт-трекиста Виктора Ана на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.