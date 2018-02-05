«МОК ведет себя как феодал» 

«Вчера на радио меня спросили, допустят ли наших спортсменов. Я уверенно сказал, что не допустят. Не знаю почему, но напишут какую-то абракадабру, которую никто не поймет. Так и получилось, и удивляться этому не надо. Надо просто пережить этот момент, ничего уже не поделаешь», — цитирует Созина