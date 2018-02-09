Минспорт назвал победой отмену пожизненной дисквалификации олимпийцев из России

«Сегодняшние решение Спортивного арбитражного суда, который отклонил иски россиян о не приглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе CAS снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа», — заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков. Министерство спорта считает победой решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое снимает с ряда спортсменов пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Сегодня CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске их к участию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.