Ещё
Минспорт назвал победой отмену пожизненной дисквалификации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт назвал победой отмену пожизненной дисквалификации олимпийцев из России 

Rambler News Service 9 февраля 2018
Министерство спорта считает победой решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое снимает с ряда спортсменов пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
«Сегодняшние решение Спортивного арбитражного суда, который отклонил иски россиян о не приглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе CAS снял пожизненную дисквалификацию со всех 39-ти спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа», — заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.
Сегодня CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске их к участию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Rambler News Service: последние новости
BMW зафиксировала рост спроса на автомобили после вручения наград призерам Олимпиады В британском парламенте предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год или в другую страну CAS опубликовал мотивировочную часть по допинговому делу керлингиста Крушельницкого
 Ещё 269 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение