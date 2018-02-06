Скоро открытие: Россию поведет в бой волонтер

Менее половины от общего числа российских олимпийцев примут участие в церемонии открытия Игр-2018, а нейтральный флаг «Олимпийских атлетов из России» понесет простой волонтер. Не исключено, что подобным демаршем российская делегация отреагировала на решение Международного олимпийского комитета не допускать на Олимпиаду спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом.

В церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которая состоится в пятницу, примет участие менее половины российских спортсменов, допущенных к выступлению. Таковых после отстранения ряда атлетов за нарушение антидопинговых правил, категорического отказа выдать приглашения другим, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), а также после самоотвода конькобежки Ольги Граф осталось 168.

Олимпийский комитет России (ОКР), на неопределенный срок лишенный членства в Международном олимпийском комитете (МОК), но продолжающий исполнять функции управляющей силы в отечественном спорте, оценивает состав наших участников мероприятия в пределах 70-75 человек. Причем речь идет обо всех представителях делегации, в том числе официальных лицах, тренерах и обслуживающем персонале.

Как пояснили в ОКР, пройтись в торжественной колонне изъявили желание хоккеистки, сноубордисты, скелетонисты, конькобежцы, лыжники, бобслеисты, скелетонисты и прыгуны с трамплина.

При этом несколько команд пропустят открытие Игр полностью или частично. Не собираются вживую наблюдать за церемонией зажжения олимпийского огня биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, керлингисты, саночники и мастера шорт-трека.

Впрочем, отказ россиян прибыть на арену в назначенный срок не обязательно связан с каким-то протестом. Как объяснили в ОКР, многим желающим не позволяет график: одним предстоит выступать уже на следующий день, другие еще не прилетят в Корею.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила неявку своих подопечных на церемонию «сильным холодом и ветром». В этой ситуации лучше обойтись персоналом, а не спортсменами, уверена она.

Руководитель российской делегации и вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что в сложившейся ситуации не стоит искать подвоха, а о некоем демарше не может быть и речи.

«Такие провокации не приведут ни к чему хорошему», — подчеркнул он.

Церемония открытия Игр запланирована на 14:00 по московскому времени в пятницу, 9 февраля.

Отечественной сводной команде, которая, как известно, будет выступать в Пхенчхане под брендом «Олимпийские атлеты из России», выдан 55-й порядковый номер на параде делегаций: это между Австрией и Узбекистаном.

По давней традиции начнут мероприятие греческие атлеты. За ними страны пойдут в алфавитном порядке, при этом за основу будет взят корейский язык. Последними перед зрителями появятся спортсмены Южной Кореи и КНДР под общим флагом, символизирующим утраченное единство двух стран.

У россиян впервые не будет собственного знаменосца. Соответствующая функция возложена на одного из волонтеров. Всего в церемонии открытия ожидается участие 92 команд.

К слову, коллектив хоккеистов под руководством Олега Знарка вылетел в Сеул в понедельник вечером. На 6-10 февраля запланирован краткосрочный сбор в Аняне, который завершится заключительным тестовым испытанием — контрольной игрой с Кореей.

«До первой официальнойго встречи еще десять дней, так что матч с корейцами нам необходим. Мы подходим к пику формы. К тренировкам приступим уже в самолете», — приводит слова нападающего RТ. Капитан россиян Павел Дацюк дал понять, что травмы не ослабили состав команды, настроение у всех хорошее и мысли только об олимпийском золоте.

А утром в этот же день МОК под руководством Валери Фурнейрон отказался допускать к Олимпиаде 13 действующих российских спортсменов и двух завершивших карьеру атлетов, а ныне тренеров, которые ранее обвинялись в допинговых махинациях во время Сочи-2014.

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права, — написал Медведев. — Именно суд принимает окончательное решение. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране». Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал недопуск оправданных атлетов на своей официальной странице «ВКонтакте».

Зато случившееся с воодушевлением восприняли в Германии, глава делегации которой Дирк Шиммельпфенниг назвал решение МОК отказать в приглашении россиянам, несмотря на вердикт CAS, — «хорошей новостью».

Очевидно, МОК придерживается своего изначального мнения по поводу вовлеченности российских спортсменов в допинговую систему во время сочинских Игр и поэтому не приглашает их в Пхенчхан.

Это хороший, важный сигнал о равноправии всех атлетов — сигнал о непрекращающейся борьбе с допингом».