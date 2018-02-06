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МОК уверен, что 32 спортсменам РФ отклонят апелляции
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В МОК убеждены, что CAS отклонит апелляции 32 российских спортсменов 

RT на русском 6 февраля 2018
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уверенность в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс на пресс-конференции.
Он отметил, что МОК не боится решения CAS и уверен в своей позиции.
«Вы видели отчет госпожи Фурнейрон (главы Независимой организации антидопингового тестирования), которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось анонимно», — заявил он, подчеркнув, что МОК сделает всё возможное, чтобы на Играх выступали только чистые спортсмены.
Ранее министр спорта Московской области объяснил нежелание МОК признать решение CAS.
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