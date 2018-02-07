Ещё
Болельщики из РФ столкнулись с проблемой на Играх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики не смогут поиграть с талисманом ОИ-2018 Сухораном под российским флагом 

ТАСС 7 февраля 2018
Российские болельщики не смогут воспользоваться интерактивными аппаратами, установленными на территории объектов зимних Олимпийских игр 2018 года, в качестве представителей своей страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Подобные аппараты представляют собой внушительных размеров интерактивные экраны, с помощью которых гости Олимпиады могут сделать фотографию с талисманом соревнований белым тигром Сухораном или стать участником различных игр. В частности, болельщикам предлагается помочь Сухорану выбраться из ледяной глыбы или на скорость повторить за ним различные движения или позы, также можно стать хоккейным голкипером и постараться отразить как можно больше шайб за одну минуту. Перед каждой игрой пользователям предлагается выбрать страну своего происхождения из внушительного списка, в котором отсутствует российский флаг, зато есть олимпийский с подписью "олимпийский атлет из России".
Интерактивные аппараты установлены на всех аренах, где проходят соревнования. Также их можно встретить на территории олимпийской медиа-деревни, где проживают представители СМИ.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Болельщикам турнира разрешено использование атрибутики с российским триколором. Это правило также касается и представителей СМИ, которым запрещено лишь использование эмблемы ОКР.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
ТАСС: последние новости
Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по 39 спортсменам РФ до 25 марта Два южнокорейских фристайлиста пожизненно отстранены после обвинений в домогательствах
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение