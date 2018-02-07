Болельщики из РФ столкнулись с проблемой на Играх

Болельщики не смогут поиграть с талисманом ОИ-2018 Сухораном под российским флагом

Российские болельщики не смогут воспользоваться интерактивными аппаратами, установленными на территории объектов зимних Олимпийских игр 2018 года, в качестве представителей своей страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подобные аппараты представляют собой внушительных размеров интерактивные экраны, с помощью которых гости Олимпиады могут сделать фотографию с талисманом соревнований белым тигром Сухораном или стать участником различных игр. В частности, болельщикам предлагается помочь Сухорану выбраться из ледяной глыбы или на скорость повторить за ним различные движения или позы, также можно стать хоккейным голкипером и постараться отразить как можно больше шайб за одну минуту. Перед каждой игрой пользователям предлагается выбрать страну своего происхождения из внушительного списка, в котором отсутствует российский флаг, зато есть олимпийский с подписью "олимпийский атлет из России".

Интерактивные аппараты установлены на всех аренах, где проходят соревнования. Также их можно встретить на территории олимпийской медиа-деревни, где проживают представители СМИ.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Болельщикам турнира разрешено использование атрибутики с российским триколором. Это правило также касается и представителей СМИ, которым запрещено лишь использование эмблемы ОКР.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.