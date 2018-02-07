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Решение по Юскову и Кулижникову примут после Игр
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CAS рассмотрит дела конькобежцев Юскова и Кулижникова после Олимпиады 

ТАСС 7 февраля 2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дела российских конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.
Кулижников и Юсков, а также биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев подали апелляцию в Ad Hoc (вынесенная панель) CAS на невыдачу им приглашений на Олимпиаду-2018. По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года для участия в Играх под олимпийским флагом могут быть приглашены только чистые российские спортсмены. Кулижников, Юсков, Логинов, Старых, Бородулина и Васильев на протяжении карьеры были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли свои дисквалификации.
"Апелляция, которую подали шесть спортсменов с допинговой историей, не будет рассмотрена оперативно, — сказал Риб. — Мы ее получили, но она будет рассматриваться не выездной панелью, а судом в Швейцарии".
Выездная панель CAS начала свою работу в Пхёнчхане 30 января. Все иски спортсменов, поданные в CAS после этой даты, рассматриваются в ускоренном порядке.
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