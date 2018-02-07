Игра на нервах: россиян оставили в неведении

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Судьба россиян решится за день до Олимпиады 

Рамблер 7 февраля 2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делам ранее оправданных россиян 8 февраля, сообщает РИА Новости.
Как заявил журналистам представитель суда Мэттью Риб, сегодня CAS начал рассмотрение дел, а завтра в 12:00 по местному времени (6:00 по московскому) заседание продолжится.
«Надеюсь, что решение будет завтра к вечеру», — заявил он.
В понедельник стало известно, что 32 российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету в суд первой инстанции трибунала швейцарской Лозанны, потребовав допустить их к участию в Олимпиаде 2018 года. Атлеты считают решение МОК не пригласить их на Игры непрозрачным, противоправным и дискриминационным по принципу гражданства.
Истцами являются в том числе конькобежцы Виктор Ан и Евгения Захарова, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, хоккеисты Валерий Ничушкин и Сергей Плотников и другие.
Накануне бывший судья CAS Борд Расин Мелдведт сообщил СМИ, что МОК будет вынужден подчиниться решению CAS по этим делам, так как об этом гласит 61-й пункт Олимпийской хартии.
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