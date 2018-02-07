Это Олимпиада или шоу чудаков? Все фрики Игр-2018

«Хочу просто финишировать», хоть голым, хоть в масле. Все фрики Олимпиады-2018

МОК, разрабатывая систему отбора на зимние Олимпийские игры, специально делает послабления странам, где зимние вида спорта развиты плохо или не развиты вовсе. И, в общем-то, правильно делает, ведь один единственный неуклюжий африканский лыжник подчас может привлечь к экранам больше болельщиков, чем непобедимый чемпион. А таких странных атлетов в Корее, поверьте, будет немало. Мы решили собрать всех необычных атлетов вместе: лыжника из Тонга, прославившегося голым торсом, горнолыжника из Эритреи, который просто хочет финишировать, колоритных нигерийских бобслеисток и великого японского Камикадзе. Полуголый лыжник

Среди тех, кто не будет бороться за медали Олимпиады в Пхёнчхане, все шансы стать главной звездой имеет Пита Тауфатофуа. Он лыжник из Тонги — небольшого островного государства в Полинезии, жители которого отродясь не видели снега. Но вы, возможно, запомнили Питу как тхэквондиста. Точнее, голого спортсмена в масле. Хотя давайте о нём по порядку.

Публикация от Pita Taufatofua (Pita T) (@pita_tofua) Дек 5, 2016 в 8:29 PST Мировую известность Пита обрёл на закрытии Олимпиады в Рио-де-Жанейро, выступив там гораздо ярче, чем на турнире по тхэквондо, где он проиграл в первой же схватке. В последний день Игр в Рио-де-Жанейро он прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — то есть с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом. В таком же виде Тауфатофуа ещё несколько месяцев появлялся в различных телешоу — так всем понравился этот образ.

Тонганец не стал ждать четыре года, чтобы ещё раз «зажечь» на Олимпиаде, а решил… встать на лыжи, которые прежде видел только по телевизору, и поехать на зимние Игры. При содействии МОК он сначала встал на лыжероллеры, потом опробовал снег, выступил на чемпионате мира по лыжным гонкам и в итоге буквально в последний момент выполнил олимпийский норматив. А сейчас болельщиков интересует только один вопрос: рискнёт ли Пита надеть свой традиционный костюм из одной только юбки и кокосового масла на корейском морозце? Стою я на трассе, в лыжи обутый…

Публикация от M A T H I I ❄ (@mathilde.petitjean) Янв 29, 2018 в 9:33 PST Для спортсменов вроде тонганца путь на зимнюю Олимпиаду через лыжные гонки — один из самых простых. Сложнее всего найти подходящую лыжню и инвентарь, чтобы тренироваться. Но если физическая подготовка позволяет — вполне можно добиться успеха и получить квоту. Список экзотических участников лыжных соревнований в Пхёнчхане поражает воображение: уникальный бермудец Таккер Мёрфи, приехавший на свою третью Олимпиаду, 38-летний эквадорец Клаус Юнгблут Родригес, Матильда Амиви-Петижан, родившаяся во Франции, но в Корею приехавшая под флагом Того. А ещё есть лыжники из Монголии, Северной Кореи, Пакистана и Таиланда. Так что даже битва за последние места на Играх может быть интересной.

Ещё разнообразнее география в горных лыжах. Здесь тоже есть спортсменка из Того — Алессия Афи Диполь. Она урождённая итальянка, успевшая повыступать за Индию. Есть горнолыжник Йоанн Гут Гонсалвеш из Восточного Тимора, занявший последнее место на Олимпиаде в Сочи. Есть Мьялитьяна Клерк, живущая во Франции, но выступающая под флагом тропического острова Мадагаскар. А есть и классический пример африканского лыжника: Шэннон-Огбани Абеда из Эритреи. Он выступал на юношеской Олимпиаде в 2012-м, но не сумел финишировать ни в одной из четырёх дисциплин. Может, на взрослом уровне получится показать хоть какой-то результат? Колумбийский претендент

Публикация от Pedro Causil (@pedrocausil) Ноя 20, 2016 в 4:20 PST К обилию лыжников и горнолыжников из экзотических стран на Олимпиадах зрители уже давно привыкли. А как вам конькобежец, родившийся в стране, где на зиму не заливают катки? Да причём такой конькобежец, который может побороться за олимпийскую медаль! Колумбиец Педро Каусиль станет первым представителем Южной Америки, отобравшимся на соревнования по конькобежному спорту. При этом квалификация далась ему легко, ведь Педро — титулованный атлет в беге на роликовых коньках. Этот вид в олимпийскую программу не входит, а колумбиец мечтает о медали Олимпиады, потому и сменил асфальт на лёд. Конечно, его трудно называть фаворитом соревнований, но и на последних строчках он точно не окажется.

Африканские первооткрывательницы Любопытно, что к первому конькобежцу из Южной Америки тут же присоединился и второй. Точнее — вторая. Соотечественница Каусиля Лаура Гомес получила возможность стартовать в масс-старте из-за перераспределения квот, связанного с отсутствием российских спортсменок.

Публикация от SimiSleighs (@simisleighs) Янв 11, 2018 в 3:37 PST Ямайский бобслей много лет назад стал настоящей притчей во языцех. Команда из солнечной страны решила рискнуть, попробовать себя в новом, нестандартном виде спорта, и не прогадала, хотя и не показала высокого спортивного результата. По похожему пути планируют пройти и нигерийские девушки, которые на Играх в Пхёнчхане выступят в бобслее и скелетоне. Симиделе Адеагбо — первая африканка с тёмным цветом кожи, которая выступит на олимпийских соревнованиях по скелетону. Сама Симиделе этим достижением очень гордится. Известно, что она долго и упорно шла к своей Олимпиаде, тренируясь на трассах в Северной Америке, однако будет ли она претендовать на сколь угодно значимый спортивный результат сейчас сказать трудно: в Кубке мира Адеагбо не выступала — до этого турнира пока не доросла. Любопытно, что в мужском скелетоне также не обойдётся без африканца: Акваси Фримпонг по прозвищу Пинг-понг долгие годы жил в Нидерландах и занимался лёгкой атлетикой, но до высот так и не добрался. В скелетоне дела у него пошли куда лучше — уже до Олимпиады доехал.

Молодёжь да старики Наделали шуму в мире и нигерийские бобслеистки, которые готовятся стать первыми представителями Африки, спускающимися в бобе по ледяному жёлобу на Олимпиаде. В Южную Корею приехали три спортсменки: пилот Сеун Адигун и разгоняющие Нгози Онвумере и Акуома Омеога. Кто именно из разгоняющих будет стартовать, решится буквально в ближайшие дни. Адигун же будет стартовать на сто процентов: мало того, что она пилот, так ещё и с опытом участия в Олимпиаде — в Лондоне-2012 она соревновалась в спринтерском беге с барьерами.

На Олимпиадах также всегда интересно разобраться в распределении атлетов по возрастному признаку, найти самых юных и самых возрастных. Статус самой молодой спортсменки Игр-2018 получит китайская сноубордистка Ву Менг, выступающая в дисциплине хаф-пайп. В день открытия Олимпиады ей будет 15 лет 4 месяца и 7 дней. Четвёртая самая юная спортсменка в Южной Корее — россиянка Алина Загитова , претендентка на золотую медаль в женском фигурном катании. Её в день открытия будет 15 лет 8 месяцев и 22 дня.