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Глава WADA рассказал об успехах организации
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Глава WADA рассказал об успехах организации в борьбе с допингом 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Фото: Reuters
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что скандал с допингом в России не говорит о плохой работе организации.
"Этот скандал вызвал шторм во многих агентствах с точки зрения глобальной программы борьбы с допингом. Но мы исходим из того, что система WADA работала и работает успешно, потому что она сумела вскрыть массовые нарушения правил.
Мы приняли массу решений, чтобы укрепить агентство, чтобы оно могло выполнять свои главные задачи", — приводит слова Риди ТАСС.
По словам главы WADA, Российское антидопинговое агентство добилось прогресса в ряде областей, однако она не выполнила два условия дорожной карты восстановления в правах.
Ранее в Минспорте России выразили недоумение в связи с тем, что сборная Норвегии привезла с собой на Олимпийские игры 6000 доз препаратов от астмы и 10 устройств для проведения ингаляций.
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