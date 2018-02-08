Глава WADA рассказал об успехах организации в борьбе с допингом

"Этот скандал вызвал шторм во многих агентствах с точки зрения глобальной программы борьбы с допингом. Но мы исходим из того, что система WADA работала и работает успешно, потому что она сумела вскрыть массовые нарушения правил. Мы приняли массу решений, чтобы укрепить агентство, чтобы оно могло выполнять свои главные задачи", — приводит слова Риди ТАСС. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что скандал с допингом в России не говорит о плохой работе организации.

По словам главы WADA, Российское антидопинговое агентство добилось прогресса в ряде областей, однако она не выполнила два условия дорожной карты восстановления в правах.