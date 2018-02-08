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Россияне впервые подверглись дискриминации на ОИ
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На ОИ-2018 произошел первый случай дискриминации российских спортсменов 

Деловая газета «Взгляд» 8 февраля 2018
Случай дискриминации российских спортсменов со стороны канадцев был зафиксирован на Олимпиаде в Пхенчхане, но инцидент уже исчерпан, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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«У нас существовали опасения, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться с негативом. Но за все время был зафиксирован только один случай — со стороны Канады. Инцидент был исчерпан, глава делегации канадской принес извинения. Не буду вдаваться в подробности, что было, они негативно отнеслись к одному из наших тренеров, но все исчерпано уже», — передает «Р-Спорт» слова Позднякова.
Напомним, 25 января Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет расследовать любые провокации в адрес России на Олимпиаде-2018, в том числе касательно использования российского флага.
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