Олимпиада началась с беспорядков

В Пхенчхане начались беспорядки

Возле Олимпийского парка в Пхенчхане прошла акция протеста в связи с прибытием на Олимпийские игры делегации из КНДР, передает «Спорт-Экспресс»

Активисты жгли портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына , флаги КНДР и объединенного полуострова, под которым делегация собирается пройти во время церемонии открытия Игр.

Зону протеста оцепила полиция, при этом некоторые активисты даже вступали в конфликт с правоохранителями.

Напомним, что в составе сборной КНДР в Пхенчхане выступят 22 спортсмена. От лица лидера КНДР в Южную Корею приедет председатель Верховного Народного совета страны Ким Ён Нам. Он намерен встретиться с лидером Южной Кореи Мун Чже Ином.