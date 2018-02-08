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Олимпиада началась с беспорядков
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В Пхенчхане начались беспорядки 

Рамблер 8 февраля 2018
Возле Олимпийского парка в Пхенчхане прошла акция протеста в связи с прибытием на Олимпийские игры делегации из КНДР, передает «Спорт-Экспресс».
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Активисты жгли портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, флаги КНДР и объединенного полуострова, под которым делегация собирается пройти во время церемонии открытия Игр.
Зону протеста оцепила полиция, при этом некоторые активисты даже вступали в конфликт с правоохранителями.
Напомним, что в составе сборной КНДР в Пхенчхане выступят 22 спортсмена. От лица лидера КНДР в Южную Корею приедет председатель Верховного Народного совета страны Ким Ён Нам. Он намерен встретиться с лидером Южной Кореи Мун Чже Ином.
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