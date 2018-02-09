Как русских пытались унижать на Олимпиадах

В южнокорейском Пхенчхане 9 февраля стартует XXIII зимняя Олимпиада. Игры будут идти до 25 февраля. Около трех тысяч атлетов со всего мира поборются за 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Праздник спорта? Несомненно. Однако задолго до открытия Олимпиады ее начали сотрясать громкие скандалы.

Азиатские Альпы

Домом для Олимпиады стал уезд Пхенчхан в провинции Канвондо в 180 километрах к востоку от столицы Южной Кореи Сеула. Центром Игр будет одноименный городок с населением менее 10 тысяч человек. Здесь пройдут соревнования по лыжным дисциплинам. Ледовые виды спорта примет город Каннын.

Местность здесь гористая, поэтому в районе располагается популярный у любителей зимних видов спорта горнолыжный курорт Альпензия. За свою живописность он получил неофициальное название "Альпы Азии". На судьбу региона наложила отпечаток Корейская война: в 1953 году провинцию Канвондо поделили Северная Корея и Южная.

Попытка №3

Пхенчхан трижды претендовал на право принять зимнюю Олимпиаду. В борьбе за Игры-2010 заявка Южной Кореи победила в первом туре, но в итоге проиграла канадскому Ванкуверу. Ситуация повторилась спустя несколько лет. В первом раунде Пхенчхан опередил Сочи на два голоса, тем не менее российская заявка все равно выиграла с преимуществом в четыре голоса.

Удача улыбнулась корейцам только на третий раз. В Сеуле тщательно проанализировали слабые места и выполнили работу по устранению недостатков. В итоге право принимать Олимпиаду-2018 Пхенчхан завоевал в первом же туре, на 28 голосов опередив ближайшего конкурента — немецкий Мюнхен.

Талисманом 23-й зимней Олимпиады стал тигр по имени Сухоран — охранитель земли и защитник людей. Компанию ему составил гималайский медведь Пандаби — талисман Паралимпиады. Он символизирует волю, мужество и в то же время беззащитность, поскольку является исчезающим видом и занесен в Красную книгу.

В программу 23-й зимней Олимпиады входят 7 видов спорта — 15 дисциплин

Всего будет разыграно 102 комплекта наград. Медали Олимпиады в Пхенчхане отличаются необычным дизайном: на лицевой стороне нанесены диагональные линии, которые символизируют историю олимпийского движения, решительность и смелость атлетов. На обратной изображены спортивные дисциплины.

Кто приехал

В Южную Корею прибыли около трех тысяч атлетов из 92 стран. Кроме уже традиционных стран-участников, в списке есть и новички: Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея. Так, Нигерия отправила на соревнования бобслеистов и горнолыжников, Малайзия — фигуриста.

Самое многочисленное представительство у США и Канады — 242 и 226 атлетов соответственно. Германия отправила в Пхенчхан 153 атлета, а хозяйка Игр выставила на соревнования 144 спортсмена.

О спорт, ты — скандал?

Еще задолго до начала Олимпиада-2018 отметилась рядом громких скандалов. Так, несмотря на активную рекламную кампанию, билеты на соревнования покупали из рук вон плохо. К концу прошлого года было реализовано немногим более 40%. Значительно бодрее пошли продажи в январе. Тем не менее к началу Игр нераспроданными остались около 20-25% билетов — около 300 тысяч из 1,1 миллиона.

В прессе уже циркулировали слухи, что заполнять пустующие места на стадионах будут школьники, студенты и даже военнослужащие, которым выдадут бесплатные билеты. Частично причиной плохих продаж стала непопулярность у южнокорейцев таких "коронных" дисциплин зимней Олимпиады, как биатлон и лыжи.

Минимальная стоимость путевки на соревнования составила 150 тысяч корейских вон — 7 700 рублей. На церемонии открытия и закрытия не найти билетов дешевле 220 тысяч вон — 11 500 рублей.

Однако вскоре после начала продаж от россиян стали поступать жалобы, что цены на билеты сильно завышены. Вместо официального курса в районе 51 рубля за 1000 корейских вон продавцы применяли курс 79,77 рубля. Кроме того, к этой наценке прибавляли еще от 10 до 20% стоимости.

В итоге россиянам приходилось платить почти в два раза больше. К примеру, билет категории С на церемонию закрытия Игр за двух человек для Норвегии стоил 55 185 рублей, а для России — 107 тысяч. Причины столь странной ценовой политики организаторы соревнований так и не объяснили.

По количеству скандалов и акций протеста нынешняя Олимпиада может сравниться разве что с Играми в Рио в 2016 году. Недовольство вызвала даже договоренность Сеула и Пхеньяна пройти под единым флагом на церемонии открытия и объединить женские сборные по хоккею двух стран.

Казалось бы, достигнутая договоренность должна обрадовать корейцев. Однако необходимо учитывать, что северян на юге очень не любят, и наоборот. Поэтому проход под единым флагом был воспринят многими южнокорейцами чуть ли не как уступка одиозному северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну

Более того, подготовка к Играм проходила на фоне военной напряженности. За несколько месяцев до соревнований США и Южная Корея начали военные учения. Северяне резко отреагировали на начало маневров. Нагнетание напряженности заставило многих задуматься о целесообразности посещения Олимпиады.

Олимпийские атлеты из России

Главный скандал разразился вокруг российской олимпийской сборной. Чем ближе было торжественное открытие Игр, тем большее давление оказывалось на атлетов, спортивных функционеров, политиков из России. Даже не скрывая истинных целей, представители стран Запада всеми правдами и неправдами пытались сделать так, чтобы национальная сборная России не попала на Олимпиаду. Повод для начала работы в этом направлении был найден оперативно. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков как нельзя кстати решил перебраться на Запад и заодно рассказать о том, что допинг — это, оказывается, чуть ли не государственная программа в России, подменой проб занимаются люди в ранге министров (не ниже) и даже едва ли не сам глава государства.

Конечно, поверить в этот бред, находясь в светлом уме, невозможно. Но это никому из стран Запада и не было нужно — появился повод начать давление на Россию. К тому же Григорию Родченкову стал вторить переметнувшийся за океан главный специалист Российского антидопингового агентства Виталий Степанов и его жена, бывшая атлетка Юлия Степанова. Ну, и куда же без международных экспертов? Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена был "неоспоримым доказательством" вины россиян. Информационный шум от этой кампании застил умы и глаза даже членов Международного олимпийского комитета (МОК), которые сдались под натиском США сотоварищи и обвинили россиян во всех смертных грехах.

На фоне этого никто даже не обратил внимания, что в подтверждение версий Родченкова и Степановых были только их собственные слова, а в докладе Макларена фигурировали лишь непонятные фотографии контейнеров с пробами спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Внимание главы WADA привлекли микроцарапины на пробирках с анализами. Считается, что они могли появиться только при попытке несанкционированного вскрытия.

На основании полученной информации МОК собрал свою комиссию, которую возглавил Денис Освальд . Она должна была подтвердить предположения Макларена, что и было успешно сделано. Олимпийские чиновники тут же решили, что 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх-2014, виновны в нарушении антидопинговых правил. Это дало повод аннулировать результаты россиян в Сочи и пожизненно отстранить их от участия в Олимпиаде.

Сила — в правде!

Чувствуя за собой правду, российские спортсмены не стали сидеть сложа руки и обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Вынесенный вердикт оказался ударом под дых для приспешников США — в решении на апелляции 39 спортсменов говорилось, что их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и аннулирование их результатов в Сочи является неправомерным.

CAS vs МОК

CAS установил, что МОК не смог предоставить доказательств, которые позволили бы считать 28 спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. По 11 атлетам указывается, что собранных доказательств было достаточно для установления индивидуального нарушения и "спортсмены не могут быть допущены до следующих зимних Олимпийских игр (Пхенчхан-2018) вместо пожизненного запрета на все Олимпийские игры". Самое неприятное во всей этой истории заключается в том, что, несмотря на подтвержденную правоту наших спортсменов, ничего изменить уже нельзя.

Таким образом, Международный олимпийский комитет имеет основания не приглашать оправданных атлетов в Пхенчхан, решение о том, что наши спортсмены будут именоваться "олимпийские атлеты из России", остается в силе, гимна и символики нашей страны на олимпийских объектах в Корее не будет. А допущенным до соревнований россиянам хочется пожелать удачи в их нелегком деле по отстаиванию чести страны и биться, как говорится, "за себя и за того парня", которому олимпийские чиновники закрыли путь к мечте.

"Честные" Игры

Запад ведет нечестную игру против России на Олимпиадах уже давно. Та самая политика двойных стандартов стала уже притчей во языцех и, к сожалению, проникла и в спорт. МОК показал свою предвзятость больше века назад, еще в 1912 году на летних Играх в Стокгольме. После того, как подсуживание своим спортсменам стало очевидным, как и попытки помешать чужим олимпийцам, Россия решила организовать свою, русскую Олимпиаду. Кстати, тогда же, на Играх-1912, был зафиксирован самый продолжительный борцовский поединок. Латышу Мартину Клейну , выступавшему за нашу команду, противостоял Альфред Асикайнен из Великого княжества Финляндского. Схватка продолжалась 11 часов 40 минут. Лишь спустя почти полсуток, наш борец смог провести прием, захватив шею финна и положив того на лопатки.

Несмотря на тяжелейший бой, Мартина Клейна еще ждал финал, где ему противостоял швед Клаес Иоганссон. Наш спортсмен на тот момент провел восемь схваток, в которых победил. За плечами шведа было всего три боя. Наш тренерский штаб просил отложить поединок хотя бы на день, но шведы были непреклонны. В итоге Клейн проиграл Клаесу, но навсегда вписал свое имя в историю Олимпиад как самый выносливый спортсмен.

Один из самых грязных моментов тех Игр был зафиксирован на соревнованиях по гребле. Российский спортсмен Михаил Кузик опередил немца и пришел первым, но судьи не засчитали победу, пояснив, что сопернику россиянина мешал шум от моторной лодки. Во втором заезде снова первым был Кузик. Но и в этот раз его результат не засчитали — мол, он намеренно помешал немцу, пересекая траекторию движения лодки последнего. На следующий день российский гребец обнаружил, что кто-то разбил его лодку, и ему пришлось выступать на чужой. Но и тогда "доброжелатели" не остановились и сломали весла. Стоит ли говорить, что протесты команды остались без внимания.

Спортсмены из СССР не принимали участия в Олимпийских играх вплоть до 1952 года. До 1933-го Международный олимпийский комитет не признавал советские спортивные учреждения, а членом МОК числился князь Лев Урусов, который после революции уехал в эмиграцию. Олимпиаду 1936 года, которая прошла в фашистской Германии, Советский Союз принципиально бойкотировал.

Холодная война на всех фронтах

В новейшей истории олимпийского движения также есть примеры попыток оказывать давление на наших спортсменов. Самым ярким случаем, наверное, можно считать бойкот Олимпиады-1980 в Москве со стороны США, ФРГ, Японии и ряда других стран. Официальным поводом стал ввод советских войск в Афганистан годом ранее. 20 января 1980 года президент Соединенных Штатов Джимми Картер объявил бойкот Играм в Москве и призвал к этому другие страны. О том, что спорт должен быть вне политики, действующие лица этого спектакля тактично умолчали. А об олимпийский флаг в очередной раз вытерли ноги в угоду политическим амбициям Вашингтона и компании.

Картер, кстати, на этом бойкоте кое-какие политические очки заработал. Хозяин Белого дома, которого обвиняли в чрезмерном либерализме в отношениях с СССР, показал "твердую руку" и повысил свой рейтинг перед выборами главы государства. Однако восторг быстро сменился разочарованием — многим американцам не терпелось увидеть очную дуэль двух держав на Олимпиаде в Москве, которой их лишили. В результате на президентских выборах в ноябре 1980 года победил республиканец Рональд Рейган . А сотни спортсменов, которые мечтали выступить на Играх-80, между тем остались у разбитого корыта.

Задача Запада была очевидна — отсутствие на играх в Москве ведущих мировых стран должно было сделать Игры второсортным событием. Но Советскому Союзу удалось привлечь на свою сторону Хуана Антонио Самаранча , который стал главой Международного олимпийского комитета буквально за несколько дней до старта московской Олимпиады. Этого времени ему хватило, чтобы Испания, Италия, Великобритания и ряд других стран поменяли свое решение и послали своих атлетов на Игры в CССР.

Попытка принизить значение Олимпиады-1980 и показать ее неполноценность провалилась. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что на соревнованиях в Москве была ожесточенная борьба, а уровень спортсменов был таков, что по итогам выступлений было установлено 36 мировых рекордов и 74 олимпийских. Ответ Москвы на действия Запада не заставил себя долго ждать. Уже в 1984 году на Олимпиаду, которая проводилась в Лос-Анджелесе, не полетел ни один спортсмен из СССР. Официальная причина — опасения по поводу безопасности советской делегации. Игры бойкотировались всеми странами социалистического лагеря, кроме Румынии, Югославии и Китая.

Скандал на скандале

В 2002 году гром грянул в американском Солт-Лейк-Сити во время выполнения фигуристами произвольной программы. Борьбу за победу вела российская пара Елена Бережная Антон Сихарулидзе и канадцы Жами Сале — Давид Пеллетье. Пять из девяти судей отдали первое место россиянам, которые и получили золотые медали. Канадцы стали вторыми. После этого события американские и канадские газеты обрушились на судей, которых обвиняли чуть ли не в развязывании новой холодной войны.

После череды заявлений о давлении, которое якобы оказывалось на судей, было принято беспрецедентное решение в истории фигурного катания: канадцам решили вручить золотые медали, российской же паре золото сохранили. Такой поворот дела подорвал интерес зрителей и стал одной из причин кризиса в этом виде спорта. В ходе повторной церемонии награждения канадцам заменили серебряные медали на золотые. Бережная — Сихарулидзе присутствовали на церемонии, китайская пара Шэнь Сюэ — Чжао Хунбо, занявшая третье место, отказалась от участия в повторном награждении, назвав происходящее фарсом.

В том же 2002 году разразился еще один скандал, в который оказались втянуты российские спортсмены. На Играх в Солт-Лейк-Сити на старт не допустили нашу женскую эстафетную команду по лыжным гонкам. Основанием для снятия россиянок стали положительные допинг-пробы Ларисы Лазутиной Ольги Даниловой , в которых обнаружились следы эритропоэтина.

Любопытно, что и в Пхенчхане нашим спортсменам уже подрезали крылья (и это не касается отстранения россиян в связи с допинг-скандалом). По решению спортивных чиновников, в программу Игр включили четыре дисциплины: биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.

Включение сноубордического биг-эйра произошло за счет того, что из олимпийской программы был убран параллельный слалом. Известно, что в биг-эйре сильнейшими считаются североамериканские спортсмены, в параллельном слаломе последнее время тон задают европейцы, в том числе россияне. В пользу кого оказалось такое решение чиновников МОК, очевидно.

Сочи, Рио, далее везде?

Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала одной из самых скандальных в новейшей истории. Эти Игры обошлись без сборных России по легкой и тяжелой атлетике, а также без еще нескольких десятков спортсменов. Кто будет принимать участие в Олимпиаде 2016 года, стало известно чуть ли не за несколько минут до начала торжественной церемонии открытия. Да, и потом было все, о чем раньше никто и подумать не мог: обвинения в нанесении царапин на контейнеры для допинг-проб (якобы в попытке их подменить), непонятные анализы с чужой ДНК и многое другое.