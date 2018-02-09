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Мутко прокомментировал решение CAS
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Мутко рассказал, почему CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов 

RT на русском 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 российских спортсменов в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года.
«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что её крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков», — приводит слова Мутко ТАСС.
Вице-премьер страны сравнил процедуру приглашения на Олимпиаду с той, что используется на частных клубных турнирах.
По его мнению, это негативно скажется на конкуренции и внимании болельщиков к соревнованиям.
Ранее тренер спринтерской группы российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев назвал ожидаемым вердикт CAS в отношении 47 отечественных атлетов.
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