Мутко прокомментировал решение CAS

Мутко рассказал, почему CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 российских спортсменов в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года.

«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что её крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер страны сравнил процедуру приглашения на Олимпиаду с той, что используется на частных клубных турнирах.

По его мнению, это негативно скажется на конкуренции и внимании болельщиков к соревнованиям.