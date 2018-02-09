«Бах угрожал суду»: россияне убиты окончательным вердиктом CAS

Реакция россиян на решение CAS: «Бах угрожал суду»

По словам Демченко, окончательного недопуска россиян на ОИ-2018 он ожидал с вероятностью «пятьдесят на пятьдесят». Тренер отметил, что Бах «оказывал давление» на CAS, угрожая «распустить» суд.

«После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно», — заключил Демченко.

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил РИА Новости , что федерация теперь подаст иски «в суды другой юрисдикции» для взыскания «финансовых издержек» и компенсации морального ущерба.

«Это так просто мы не оставим», — заверил Пархоменко.

Ангелину Голикову, Сергея Трофимова. Прокомментировали решение CAS и спортсмены, потерявшие шанс поехать на Олимпиаду. Конькобежка Анна Юракова рассказала, что до последнего у нее оставались надежды: она даже купила билеты из Челябинска. Теперь у нее в планах альтернативные соревнования. Юракова заявила, что все равно будет смотреть Игры, болеть за Наталью Воронину

«Я не собираюсь в этом плане бойкотировать Олимпиаду», — отметила она.

Чемпион ОИ в шорт-треке Руслан Захаров сказал, что эмоций от решений судов «все меньше».

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, что до последнего все надеялись, что восторжествуют разум и здравый смысл. Теперь, по ее словам, ясно, что «с этой Олимпиадой уже все».

Девятого февраля Спортивный арбитраж отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018. В CAS пояснили, что МОК имел право решать, кого приглашать на ОИ, а кого нет. По мнению суда, это нельзя рассматривать как «санкции» и дискриминацию, так как других спортсменов из России все же пригласили.