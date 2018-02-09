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«Бах угрожал суду»: россияне убиты окончательным вердиктом CAS
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Реакция россиян на решение CAS: «Бах угрожал суду» 

Рамблер 9 февраля 2018
Тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил ТАСС, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах угрожал Спортивному арбитражному суду (CAS) из-за предыдущего решения в пользу россиян.
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По словам Демченко, окончательного недопуска россиян на ОИ-2018 он ожидал с вероятностью «пятьдесят на пятьдесят». Тренер отметил, что Бах «оказывал давление» на CAS, угрожая «распустить» суд.
«После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно», — заключил Демченко.
Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил РИА Новости, что федерация теперь подаст иски «в суды другой юрисдикции» для взыскания «финансовых издержек» и компенсации морального ущерба.
«Это так просто мы не оставим», — заверил Пархоменко.
Прокомментировали решение CAS и спортсмены, потерявшие шанс поехать на Олимпиаду. Конькобежка Анна Юракова рассказала, что до последнего у нее оставались надежды: она даже купила билеты из Челябинска. Теперь у нее в планах альтернативные соревнования. Юракова заявила, что все равно будет смотреть Игры, болеть за Наталью Воронину, Ангелину Голикову, Сергея Трофимова.
«Я не собираюсь в этом плане бойкотировать Олимпиаду», — отметила она.
Чемпион ОИ в шорт-треке Руслан Захаров сказал, что эмоций от решений судов «все меньше».
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, что до последнего все надеялись, что восторжествуют разум и здравый смысл. Теперь, по ее словам, ясно, что «с этой Олимпиадой уже все».
Девятого февраля Спортивный арбитраж отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018. В CAS пояснили, что МОК имел право решать, кого приглашать на ОИ, а кого нет. По мнению суда, это нельзя рассматривать как «санкции» и дискриминацию, так как других спортсменов из России все же пригласили.
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