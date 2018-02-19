Господа из МОК пустились в бега

Нехватка членов. Господа из МОК бегут с Олимпиады. Что вообще происходит?

Впервые в истории Игр заседание МОК может не состояться. Члены организации под странными предлогами покидают Пхёнчхан. Как это понимать?

Медальный зачет Олимпиады

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане приобретает всё более скандальный характер — список крышесносных новостей растёт с каждым днём. Дошло до того, что сегодня стало известно: впервые в истории олимпийского движение плановое заседание МОК может не состояться. Причина? Отсутствие кворума.

Неделя до краха

На 25 февраля в Южной Корее запланировано заседание исполкома МОК. Согласно уставу организации для того, чтобы сессия была признана легитимной, в заседании должна принять участие как минимум половина членов МОК плюс один человек. На сегодня в Международном олимпийском комитете числится 100 членов. Путём несложных математических вычислений приходим к выводу, что участие в очередной сессии должен принять минимум 51 человек.

По информации Inside the Games, руководство МОК высказывает серьёзные опасения по поводу того, что заседание может сорваться из-за нехватки участников. В истории организации ещё ни разу не было случая отмены официальной и плановой сессии из-за отсутствия необходимого числа участников. На секундочку, эта сессия станет 132-й в истории МОК. Теперь вы понимаете, что это вовсе не рядовой случай, а уникальная ситуация, которая может иметь серьёзные последствия. Какие? Об этом чуть ниже. Но если утром 25 февраля, перед церемонией закрытия Олимпиады, члены МОК не соберутся в необходимом составе, поверьте, это будет крахом.

Куда подевались все эти члены МОК?

Ситуация напоминает школу или университет, где уроки и пары отменялись из-за того, что большая часть учеников не смогла присутствовать на заседаниях по причине болезни. Но проблема в том, что МОК — организация мирового значения, что, впрочем, не мешает её членам банально покидать место проведения Олимпийских игр. Что же побуждает их убегать из Южной Кореи? Причины тут самые разные.

К примеру, британский сотрудник МОК Адам Пенгилли был изгнан с Олимпиады за то, что избил и обругал корейского волонтёра. Ирландца Патрика Хики и намибийца Фрэнки Фредерикса также отстранили от участия в деятельности организации. Наша Елена Исинабаева недавно родила второго ребёнка и тоже не сможет присутствовать в Пхёнчхане. Таец Нэт Индрапана и Эмир Катара пропустили первую часть исполкома, которая состоялась ранее в этом месяце и не смогут появиться на заседании и на следующей неделе. Один из главных «друзей» России канадец Ричард Паунд уже официально объявил, что не заинтересован в посещении данного мероприятия и забронировал билеты из Южной Кореи 22 февраля. Паунд даже сподобился на написание прощальной записки как человек, долгое время проработавший в организации.

Ещё более забавная ситуация с членом МОК из Северной Кореи. Чанг Унг также уже покинул Пхёнчхан, так как почувствовал признаки простуды. Западная пресса, впрочем, сделала вывод, что его отъезд не случаен. На этой неделе с новой силой разгорелся конфликт между Северной Кореей и США, так что поступок Унга может быть рассмотрен как некий протест против всего западного мира. Можно ли доверять западной прессе? Решайте сами. Здесь важнее, что кореец в любом случае не примет участия в исполкоме МОК.

So many IOC members have left #Pyeongchang2018 early that there may not be enough to ensure the minimum quorum necessary for last part of #IOC Session… https://t.co/ETS4yALzka— Nick Butler (@NickJMButler) 18 февраля 2018 г.

Что они должны решать и какие будут последствия?

Вообще, на таких заседаниях обсуждаются самые разные, но обязательно актуальные вопросы. Одной из тем повестки 132-го исполкома МОК должны были стать выборы двух новых членов в комиссию от спортсменов. На два места претендуют шесть человек — саночник Армин Цогеллер из Италии, лыжницы Астрид Якобсен и Кикен Рэндолл из Норвегии и США соответственно, испанская скелетонистка Андер Мирабель, хоккеистка Эмма Терхо из Финляндии и конькобежка Чанг Хонг из Китая. Сообщается, что если исполком МОК всё-таки сорвётся, то голосование может состояться по почте. Нет, не по электронной, а по самой обычной! Хорошо, что не голубиной. Последний раз такое было, когда выбирали место проведения Олимпиады 1936 года.