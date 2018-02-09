«Не допущенные до Игр еще покажут, на что способны»

Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия зимних Олимпийских игр — 2018 отклонил апелляции 47 россиян, которые пытались оспорить свое неприглашение в Пхенчхан со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Отстраненный лидер отечественных лыжников Сергей Устюгов пообещал, что не допущенные спортсмены еще покажут себя, а сильнейший шорт-трекист Виктор Ан заявил о своем безразличии к Пхенчхану.

Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), функционирующая в столице зимних Олимпийских игр 2018 года — южнокорейском Пхенчхане, 9 февраля приняла решение отклонить апелляции 47 россиян, которые претендовали на участие в главных стартах четырехлетия, но по разным причинам не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Команда «Олимпийцев из России» (так называется наша сборная, выступающая под нейтральным флагом) лишилась последней надежды на участие в Играх нескольких своих лидеров.

Так, свои умения не покажет в Корее сильнейший лыжник страны Сергей Устюгов. Спортсмен уже поделился мыслями о своем недопуске до Олимпиады в инстаграме.

«Мы — спортсмены сборной России и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте.

Да, нас не допустили до Игр, но есть другие российские спортсмены, которым надо сконцентрироваться на своем деле, которым необходима наша поддержка, — заметил Устюгов в посте. — Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя.

В любом случае это Олимпийские игры, главный старт четырехлетия. Мы в вас верим!

А у нас, недопущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны».

К этому трогательному обращению победитель многодневной гонки «Тур де Ски» добавил хэштеги #веримвкоманду, #спортбезполитики и #внадежденалучшее.

Также своим мнением о вынужденной необходимости пропустить Игры поделился шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выступающий за Россию с 2011 года.

Для него участие в Олимпиаде-2018 было особенно принципиальным моментом, поскольку Виктор является южнокорейцем по происхождению и семь лет назад принял решение сменить гражданство из-за отсутствия достаточной поддержки со стороны местной конькобежной ассоциации.

Однако продемонстрировать на исторической родине все свое мастерство Ану не позволит решение МОК.

«Жаль, что мне отказали в приглашении на Игры без причины. Разумеется, Олимпиада — это очень особенное событие, но мне уже не важно, ехать туда или нет, — после того, меня решили не приглашать, — подчеркнул Ан. — Но, конечно, я буду болеть за нашу сборную и поддерживать ее». Узнав об отклонении своей апелляции в Спортивный суд, шорт-трекист заявил в эфире «Первого канала», что теперь для него не имеет значения поездка на Пхенчхан.

Уже стало известно, что шорт-трекист согласился принять участие в альтернативных соревнованиях в Коломне и Санкт-Петербурге, которые будут организованы в феврале специально для не допущенных до Игр спортсменов.

«Виктор Ан и все наши шорт-трекисты, которые не получили приглашения на Олимпиаду, примут участие в специальных соревнованиях, которые пройдут с 16 по 18 февраля.

Это будет международный турнир. Мы ожидаем приезда спортсменов из Словении, Белоруссии, Казахстана, Австрии и Венгрии», — приводит ТАСС слова исполнительного директора Союза конькобежцев России ( СКР ) Ирины Слаутиной.

«Сегодняшнее решение CAS, который отклонил иски россиян о неприглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе Спортивный суд снял пожизненную дисквалификацию со всех 39 спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа», — отметил чиновник. Неприглашенных спортсменов также поддержал министр спорта России Павел Колобков , который призвал сосредоточиться на позитиве.

«Решение МОК о неприглашении наших клиентов — это закамуфлированные санкции. Наши клиенты — это «чистые» спортсмены, которые были поставлены в то же положение, что и атлеты, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил и отстранены. Но, в отличие от олимпийцев, обвиненных в нарушении антидопинговых правил, россиянам не дали точного обоснования, почему они не приглашены, и даже не дали возможности доказать, что такие обоснования не верны», — гласит заявление швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд». Стоит отметить, что юристы, представлявшие интересы российских спортсменов перед выездной комиссией CAS, считают решение МОК не высылать приглашения очередным действием в рамках общей политики санкций против России.

Напомним, 32 российских атлета были не допущены до Игр без указания конкретных причин, лишь на основании 17 общих критериев, обнародованных на официальном сайте МОК, — при том, что до этого момента они ни разу не были уличены в употреблении допинга.