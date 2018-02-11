На Олимпиаде разразился новый скандал

На Олимпиаде-2018 зажимают права мусульман. Большой скандал на Играх

Исламофобия в Южной Корее, новая атака хакеров и Нидерланды против Трампа — вокруг Олимпиады происходит много интересного.

Политика, ЛГБТ-сообщество, допинг. Когда-то дело должно было дойти и до религии. На зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане разгорается новый скандал, и непонятно, чем всё это закончится. А ещё организаторы Игр подтвердили, что хакеры из одной страны снова попытались совершить кибератаку с целью дестабилизации ситуации. Не забудем и про Дональда Трампа, против которого выступили болельщики конькобежного спорта. Попробуем разобраться в сути этих событий. Массовые антимусульманские протесты в Южной Корее

Кто бы мог подумать, что в Южной Корее сильно развита исламофобия. Издание Sports! Yahoo сообщило, что мусульманам в жёсткой форме было отказано в предоставлении специальных комнат для молитв, которые они просили организовать на время проведения Олимпийских игр. Глава комитета по туризму города Каннын, являющегося одним из двух главных зимних центров на Играх в Южной Корее, признался, что сначала был не против организовать такие комнаты для религиозной группы, однако наткнулся на жёсткий протест со стороны местного населения.

Как только корейцы узнали об этой инициативе, то сразу же собрали петицию, подписанную 56 тысячами жителей, рассказав там о своём страхе перед радикальным исламом. Там также говорилось о том, что на Олимпиаду и так было потрачено огромное количество денег налогоплательщиков, так что лишние расходы на создание комнат для молитв точно станут неудачным решением. Активисты выразили мнение, что мусульмане вполне обойдутся без этих комнат, как они обходятся без них в машине или в самолёте. Организаторы Олимпиады хотели показать Южную Корею как страну, где рады всем религиям и национальностям, но, очевидно, попытка уже провалилась. Недовольство среди мусульман будет только нарастать. «Мы знаем, из какой страны хакеры, но не скажем вам»

«Мы посовещались с МОК и решили, что не будем раскрывать, кто именно это сделал. В случаях с хакерскими атаками именно так и поступают профессионалы», — приводит слова Сунг Баика агентство Reuters. МОК опять сел в лужу Организаторы Игр в Пхёнчхане столкнулись с ещё одной проблемой — хакерами. Сегодня они подтвердили, что во время церемонии открытия серверы Олимпиады подверглись мощной кибератаке со стороны группы хакеров, однако слаженная бригада специалистов сумела отразить это нападение. Представитель оргкомитета Игр Сунг Баик заявил, что прекрасно знает, откуда именно исходила угроза, но, естественно, отказался назвать страну, отметив только, что эта группа хакеров уже не в первый раз пытается подорвать серверы Олимпиады.

Голландские фанаты против Дональда Трампа Мы уже сообщали, что официальный сайт Международной федерации лыжных гонок не внял советам МОК и всё равно обозначал российских спортсменов под их национальными флагами, а не под флагами ОАР. Сегодня эстафету подхватил уже официальный сайт Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В частности, когда шла вторая квалификация в женском «могуле», Регина Рахимова , Марика Пертахия и Екатерины Столярова были обозначены именно как спортсмены сборной России с привычным глазу триколором напротив фамилии. Прямо вспоминается известная песня Бритни Спирс «Oops I did it again». Троллинг высокого уровня. Как минимум 80-го.

Президент США Дональд Трамп стал объектом критики со стороны фанатов конькобежного спорта из Нидерландов. На женских соревнованиях на дистанции 3000 метров весь пьедестал заняли представительницы «оранжевой» страны, традиционно сильной в этом виде спорта. Конечно, девушки стали героинями Олимпиады, но едва ли меньше внимания привлекли две фанатки из Нидерландов, которые вывесили на трибунах баннер с обращением к президенту Америки. Там было следующее: «Извините, господин президент, Нидерланды всегда первые… А ещё и вторые, и третьи».

Это сообщение, конечно же, относилось к любимой фразе Трампа «Америка всегда первая», которую политик использует как внутри страны, так и за её пределами. Судьба девушек, вывесивших флаг с этой надписью, пока неизвестна. Дело в том, что МОК запрещает любые лозунги политического характера во время проведения Олимпиады. «Не знаю, почему американцы винят во всём Россию и критикуют Путина»