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Сдан первый положительный допинг-тест на ОИ-2018
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Сдан первый положительный допинг-тест на Олимпиаде 

Lenta.ru 13 февраля 2018
Шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает USA Today.
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По информации издания, в пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено 13 февраля созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.
Шорт-трекист был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.
Сайто стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест.
11 февраля Международный олимпийский комитет предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-тестах на Олимпиаде. По мнению членов комитета, важно, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры.
10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. Золото выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, серебро досталось Шинки Кнегту из Нидерландов.
Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.
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