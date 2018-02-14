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МОК объяснился за забытых россиян
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МОК обвинил Россию в новом скандале 

Рамблер 14 февраля 2018
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не получили приглашений на ОИ-2018, так как Олимпийский комитет России (ОКР) не включил их в список. Об этом сообщает РИА Новости.
>> МОК забыл про россиян
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что МОК по ошибке не пригласил двух россиян на Олимпиаду. В CAS подчеркнули, что первоначально МОК одобрил выдачу приглашений этим спортсменам, но через некоторое время по неизвестным причинам их не оказалось в списке участников Игр.
В ответ в МОК пояснили, что Грязцов и Попов были среди 389 спортсменов, имевших право на приглашение. Претензий со стороны международной олимпийской организации к ним не было, а на Игры они ни не поехали по решению ОКР.
Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов заявил ТАСС, что Грязцова и Попова «изначально их не было в списках национальных федераций». По его словам, они «не выполнили нормативы и не прошли спортивные критерии».
«Они не принимают участия в Играх по спортивному признаку», — подчеркнул он.
Грязцов рассказал журналистам об обиде и разочаровании из-за сложившейся ситуации. Он заявил, что не понимает, почему его не пригласили на Игры.
 Ещё 60 источников 
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