МОК объяснился за забытых россиян

МОК обвинил Россию в новом скандале

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не получили приглашений на ОИ-2018, так как Олимпийский комитет России (ОКР) не включил их в список. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что МОК по ошибке не пригласил двух россиян на Олимпиаду. В CAS подчеркнули, что первоначально МОК одобрил выдачу приглашений этим спортсменам, но через некоторое время по неизвестным причинам их не оказалось в списке участников Игр.

В ответ в МОК пояснили, что Грязцов и Попов были среди 389 спортсменов, имевших право на приглашение. Претензий со стороны международной олимпийской организации к ним не было, а на Игры они ни не поехали по решению ОКР.

«Они не принимают участия в Играх по спортивному признаку», — подчеркнул он. Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов заявил ТАСС, что Грязцова и Попова «изначально их не было в списках национальных федераций». По его словам, они «не выполнили нормативы и не прошли спортивные критерии».

Грязцов рассказал журналистам об обиде и разочаровании из-за сложившейся ситуации. Он заявил, что не понимает, почему его не пригласили на Игры.