CAS раскроет причины недопуска россиян до ОИ-2018

CAS в ближайшее время опубликует причины недопуска российских спортсменов на ОИ-2018

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб согласился с биатлонистом Мартеном Фуркадом о том, что причины недопуска российских спортсменов на ОИ-2018 должны быть обнародованы.

«По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — заявил Риб корреспонденту RT.

Полное интервью с генеральным секретарём CAS Матье Рибом выйдет в ближайшее время.

Ранее Риб заявил, что CAS и МОК дистанцировались от политики при принятии решений по россиянам.