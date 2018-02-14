В Олимпийском парке началась эвакуация

Людей эвакуируют из Олимпийского парка в Канныне из-за сильного ветра, сообщает «Чемпионат». Одному из сотрудников парка потребовалась помощь врачей.

По данным ТАСС, вход в Олимпийский парк будет закрыт до конца дня в связи с ветром. Судя по видео из Каннына, ветер буквально сбивает людей с ног.

"Зрителям рекомендуется оставаться в помещении, а вход в парк закрыт до конца дня. Медиа-центры, которые расположены во временных сооружениях, также закрыты до тех пор, пока ветер не утихнет", — заявили в оргкомитете Олимпийских игр.