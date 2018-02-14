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В Олимпийском парке началась эвакуация
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В Олимпийском парке началась эвакуация 

Рамблер 14 февраля 2018
Людей эвакуируют из Олимпийского парка в Канныне из-за сильного ветра, сообщает «Чемпионат». Одному из сотрудников парка потребовалась помощь врачей.
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По данным ТАСС, вход в Олимпийский парк будет закрыт до конца дня в связи с ветром. Судя по видео из Каннына, ветер буквально сбивает людей с ног.
"Зрителям рекомендуется оставаться в помещении, а вход в парк закрыт до конца дня. Медиа-центры, которые расположены во временных сооружениях, также закрыты до тех пор, пока ветер не утихнет", — заявили в оргкомитете Олимпийских игр.
Ранее стало известно, что состязания по горнолыжному слалому среди женщин на Играх в Пхенчхане были перенесены. По словам организаторов, причиной этого также стал сильный ветер. Планируется, что старт, в котором примет участие россиянка Екатерина Ткаченко, состоится 16 февраля.
 Ещё 13 источников 
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