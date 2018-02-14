«Обида и разочарование»: кто отстранил россиян

Два российских спортсмена, конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов , которых якобы ошибочно не допустили на Игры-2018 в Пхенчхане, на самом деле просто не попали в заявки профильных спортивных федераций страны. Об этом рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов

Два российских спортсмена, которых согласно информации СМИ, «ошибочно» на Игры-2018 в Пхенчхане не допустил Международный олимпийский комитет, на самом деле просто не попали в заявки профильных спортивных федераций страны. Речь идет о конькобежце Сергее Грязцове и выступающем в бобслее Дмитрии Попове.

«В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения, эти две фамилии были, — передает слова Выборнова «Интерфакс». — Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов». Ситуацию прояснил руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

Он добавил, что в итоговых списках, поданных в МОК Грязцова и Попова не было, поскольку «федерации не включили их в свою заявку по спортивному принципу».

«МОК говорил, что не было заявки от ОКР, а у нас — не было от федераций», — отметил Выборнов. По словам пресс-атташе, «ни ОКР, ни МОК никого не банил, не отцеплял».

«Грязцов не был включен в финальную заявку Союза конькобежцев России, так как не выполнил абсолютных критериев отбора и проходил в состав решением тренерского совета», — заявил «РИА Новостям» президент Союза Алексей Кравцов. Эту информацию подтвердили и в Союзе конькобежцев России ( СКР ).

«Его дело подавали в Спортивный арбитражный суд, так как считалось, что он не был приглашен Международным олимпийским комитетом. Информацию о не приглашенных МОК спортсменах мы имели только в устном виде», — уточнил функционер. По его словам, СКР имел только устную информацию о не приглашенных МОК спортсменах, и поэтому дело Грязцова подавалось в спортивный арбитраж наряду с остальными.

«Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание», — передает слова Грязцова ТАСС. Сам Грязцов, видимо, не зная всех обстоятельств, заявил, что об ошибке ему рассказали еще 13 января и он испытывает обиду и разочарование.

Ранее в СМИ появилась информация, что МОК ошибочно не пригласил на Олимпийские игры двух россиян — конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова.

На это указывало упоминание спортсменов в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отклонения апелляций группы россиян.

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь (Сергей Грязцов и Дмитрий Попов), вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР, который не включил их в список потенциальных участников Олимпиады». Комментируя ситуацию, представитель пресс-службы МОК заявил, что конькобежец и бобслеист не получили приглашений на из-за того, что Олимпийский комитет России (ОКР) не включил их в соответствующий список:

«Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — добавил источник «РИА Новостей». В комитете также отметили, что фамилии атлетов появились в списке спортсменов, обратившихся в CAS с иском против МОК, хотя претензий со стороны международной олимпийской организации к ним не было.

«В список отстраненных, как нам объявили, Попов попал по ошибке. Мы подавали его в числе других на аккредитацию. Планировали его в качестве резерва на случай, если откажут кому-то из пилотов. В Корею он, конечно, не приедет. Пилоты у нас как раз есть, нам не хватает разгоняющих, чтобы собрать вторую четверку», — заявил чиновник. В Федерации бобслея России в свою очередь рассказали, что не рассчитывали всерьез на поездку Дмитрия Попова в Пхенчхан. По словам генерального секретаря федерации Сергея Пархоменко, Попова включили в список на тот случай, если МОК откажет кому-то из основных пилотов команды.

Из числа признанных российских фаворитов на Игры отправились только лидеры женского фигурного катания Евгения Медведева Алина Загитова , а также звезды российской хоккейной сборной.

Кроме того, МОК обязал приглашенных на Олимпиаду россиян отказаться от использования цветов национального флага, герба страны, а также гимна — в Пхенчхане отечественная команда представляет не сборную России, а «Олимпийских атлетов из России», выступая под олимпийским стягом.

Впрочем, это не мешает нашим олимпийцам стабильно попадать на пьедестал почета — на данный момент в «копилке» российской сборной есть уже пять наград (одно серебро и четыре бронзы).