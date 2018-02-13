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«Думал, что кёрлинг — спорт лысых мужиков. А потом увидел Брызгалову…»
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«Думал, что кёрлинг — спорт лысых мужиков. А потом увидел Брызгалову…» 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: Ronald Martinez/Getty Images
Соцсети всего мира сходят с ума по русской красавице из кёрлинга. Анастасия Брызгалова — новый секс-символ Олимпиады-2018.

Мы все больны кёрлингом

Анастасия Брызгалова, выступавшая в паре с Александром Крушельницким в дабл-миксте, с первого дня Олимпиады-2018 в Пхёнчхане была в центре внимания. Болельщики со всего мира признавались ей в любви и смотрели трансляции из Южной Кореи только для того, чтобы ещё раз посмотреть на русскую красавицу. «Твиттер» просто сошёл с ума, даже и близко не подозревая, что в кёрлинге может быть такая красота. Такими темпами кёрлинг скоро станет самым популярным зимним видом спорта. Все самые впечатляющие цитаты из соцсетей про Анастасию — в обзоре «Чемпионата». Только позитив.

«Брызгалова выглядит как Анджелина Джоли в 21 год. Только без швабры»

Анастасию Брызгалову с кем только не сравнивали на этой Олимпиаде. Любая красотка-брюнетка из Голливуда всплывала у разных людей в голове, когда они смотрели трансляции по кёрлингу. Пожалуй, Анджелину Джоли упоминали чаще всего. Вот и пользователь Джеймс Стюарт ярко описал свои эмоции, когда увидел россиянку за работой.
«Русская пара по дабл-миксту в кёрлинге играет под чутким надзором Анастасии Брызгаловой, которая выглядит как Анджелина Джоли в 21 год. Только без швабры. Не знаю, держала ли вообще Анджелина швабру в своих руках».

«Брызгалова — главная причина любить и смотреть кёрлинг»

Другие пользователи соцсетей признались, что Анастасия Брызгалова по большому счёту железная причина полюбить зимние виды спорта и кёрлинг в частности. В подобном мнении сошлись многие. И разве можно с ними не согласиться? «Если у вас никогда не было никакого интереса к олимпийскому кёрлингу, то теперь он у вас непременно есть. И зовут его Анастасия Брызгалова».
«Анастасия Брызгалова — сейчас моя главная причина любить зимние Олимпиады».
«Никогда не заморачивался по поводу кёрлинга до того момента, как увидел Брызгалову. Причина на этой фотке. Чёрт возьми, какая горячая штучка!».

Восхищаются даже маникюром Брызгаловой

Если вы думаете, что только мужская половина человечества восторгается Брызгаловой, то сильно ошибаетесь. Женская аудитория тоже не стесняется признавать красоту россиянки, а некоторые делают акцент на ногтях Анастасии. Для девушек это не менее важно, чем интеллект и душа. «Если вы увидите меня в выходные, знайте, что я буду говорить только об этом: 1) Анастасии Брызгаловой; 2) маникюре Анастасии Брызгаловой; 3) кёрлинге. Спасибо, что были со мной на протяжении всего этого захватывающего времени».

«Всегда думал, что этот спорт только для лысых старых мужиков»

Для многих людей кёрлинг ассоциируется со спортом, которым занимаются мужчины в возрасте, лучшие годы которых далеко позади. Видимо, они никогда не смотрели женский кёрлинг и не видели нашу сборную. Но Анастасия Брызгалова, похоже, помогла уйти от стереотипов и поменяла общественное мнение раз и навсегда. «Всегда думал, что кёрлинг — это спорт для лысых старых мужиков. Пока не увидел Брызгалову, которая очень похожа на Меган Фокс. Внезапно я стал большим фанатом кёрлинга».
«Я плохо разбираюсь в этом виде спорта, но Анастасия Брызгалова сделала меня его преданным фанатом».
Выражаем большое сожаление всем, сообщая, что напарник Анастасии Александр Крушельницкий является по совместительству ещё и её мужем. К сожалению, на этой Олимпиаде мы больше не увидим россиянку, но следить за её успехами теперь будут многие.
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