«Думал, что кёрлинг — спорт лысых мужиков. А потом увидел Брызгалову…»

Соцсети всего мира сходят с ума по русской красавице из кёрлинга. Анастасия Брызгалова — новый секс-символ Олимпиады-2018.

Мы все больны кёрлингом

«Брызгалова выглядит как Анджелина Джоли в 21 год. Только без швабры» Анастасия Брызгалова, выступавшая в паре с Александром Крушельницким в дабл-миксте, с первого дня Олимпиады-2018 в Пхёнчхане была в центре внимания. Болельщики со всего мира признавались ей в любви и смотрели трансляции из Южной Кореи только для того, чтобы ещё раз посмотреть на русскую красавицу. «Твиттер» просто сошёл с ума, даже и близко не подозревая, что в кёрлинге может быть такая красота. Такими темпами кёрлинг скоро станет самым популярным зимним видом спорта. Все самые впечатляющие цитаты из соцсетей про Анастасию — в обзоре «Чемпионата». Только позитив.

Анастасию Брызгалову с кем только не сравнивали на этой Олимпиаде. Любая красотка-брюнетка из Голливуда всплывала у разных людей в голове, когда они смотрели трансляции по кёрлингу. Пожалуй, Анджелину Джоли упоминали чаще всего. Вот и пользователь Джеймс Стюарт ярко описал свои эмоции, когда увидел россиянку за работой.

The Russian curling mixed doubles team is led by Anastasia Bryzgalova, who looks like Angelina Jolie at 21 if she ever picked up a broom. — James Stewart (@jamespstewart) 8 февраля 2018 г. «Брызгалова — главная причина любить и смотреть кёрлинг» «Русская пара по дабл-миксту в кёрлинге играет под чутким надзором Анастасии Брызгаловой, которая выглядит как Анджелина Джоли в 21 год. Только без швабры. Не знаю, держала ли вообще Анджелина швабру в своих руках».

If you don't have any interest in Olympic Curling, you might now:

Anastasia Bryzgalova (RUS) pic.twitter.com/DZo8N4NG6q— Ryan Wolak (@Wolak22) 8 февраля 2018 г. Другие пользователи соцсетей признались, что Анастасия Брызгалова по большому счёту железная причина полюбить зимние виды спорта и кёрлинг в частности. В подобном мнении сошлись многие. И разве можно с ними не согласиться? «Если у вас никогда не было никакого интереса к олимпийскому кёрлингу, то теперь он у вас непременно есть. И зовут его Анастасия Брызгалова».

Anastasia bryzgalova…my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5— Gavin Mudford (@muddygav) 8 февраля 2018 г. «Анастасия Брызгалова — сейчас моя главная причина любить зимние Олимпиады».

«Никогда не заморачивался по поводу кёрлинга до того момента, как увидел Брызгалову. Причина на этой фотке. Чёрт возьми, какая горячая штучка!». Восхищаются даже маникюром Брызгаловой

If you see me this weekend know that I will only be talking about:

1. Anastasia Bryzgalova

2. Anastasia Bryzgalova's nails

3. Curling

Thank you for being with me during this exciting time. — Meredith Woerner (@MdellW) 9 февраля 2018 г. «Всегда думал, что этот спорт только для лысых старых мужиков» Если вы думаете, что только мужская половина человечества восторгается Брызгаловой, то сильно ошибаетесь. Женская аудитория тоже не стесняется признавать красоту россиянки, а некоторые делают акцент на ногтях Анастасии. Для девушек это не менее важно, чем интеллект и душа. «Если вы увидите меня в выходные, знайте, что я буду говорить только об этом: 1) Анастасии Брызгаловой; 2) маникюре Анастасии Брызгаловой; 3) кёрлинге. Спасибо, что были со мной на протяжении всего этого захватывающего времени».

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R— brooke (@SchofiesChoice) 8 февраля 2018 г. Для многих людей кёрлинг ассоциируется со спортом, которым занимаются мужчины в возрасте, лучшие годы которых далеко позади. Видимо, они никогда не смотрели женский кёрлинг и не видели нашу сборную. Но Анастасия Брызгалова, похоже, помогла уйти от стереотипов и поменяла общественное мнение раз и навсегда. «Всегда думал, что кёрлинг — это спорт для лысых старых мужиков. Пока не увидел Брызгалову, которая очень похожа на Меган Фокс . Внезапно я стал большим фанатом кёрлинга».

I don't really understand curling but Anastasia Bryzgalova has made me a fan. pic.twitter.com/3ERpMIjaDI— R Y N O 🦏 (@arewhyinoh) 8 февраля 2018 г. «Я плохо разбираюсь в этом виде спорта, но Анастасия Брызгалова сделала меня его преданным фанатом».

Выражаем большое сожаление всем, сообщая, что напарник Анастасии Александр Крушельницкий является по совместительству ещё и её мужем. К сожалению, на этой Олимпиаде мы больше не увидим россиянку, но следить за её успехами теперь будут многие.