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Мистер и миссис Свип: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
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Мистер и миссис Свип: история любви Брызгаловой и Крушельницкого 

Чемпионат.com 14 февраля 2018
Фото: instagram.com/a_nastasia92
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий буквально всколыхнули весь мир. Пресса в разных уголках планеты изощряется как может — у наших кёрлингистов постоянно появляются новые прозвища. Джеймс Бонд и его девушка, мистер и миссис Смит — всё это наверняка ещё не предел олимпийских фантазий журналистов. Так или иначе, Анастасия и Александр, завоевавшие бронзу на Играх-2018 в дабл-миксте, принесли нашей стране первую в истории олимпийскую медаль в кёрлинге и приковали к себе пристальное внимание аудитории с разных континентов. Кто-то следил за их техникой, а кто-то за их взаимоотношениями — наши кёрлингисты в июне 2017 года официально соединили спортивную жизнь с семейной.

Как всё начиналось? Несовместимость семьи и большого спорта

В кёрлинг Анастасия и Александр пришли случайно. Но, как известно, ничего случайного в жизни не бывает: их знакомство стало судьбоносным. Время шло, тренировки сменяли одна другую, а отношения между кёрлингистами постепенно переросли в настоящую любовь. Однако тренер наших атлетов был против их отношений. Он считал, что спорт и семья едва ли совместимы: партнёр — одно дело, а спутник по жизни — другое. Тренер даже предложил Александру начать играть с другой девушкой, но будущий муж Анастасии наотрез отказался. «Мы пролетели мимо сборной и начали проходить все ступеньки с самого начала, с чемпионата России. На наше счастье, нам встретился Василий Николаевич Гудин, который в нас поверил», — вспоминает Анастасия.
В 2016 году пара уже выиграла чемпионат мира, в июне 2017-го скрепила свои отношения узами брака и отправилась в свадебное путешествие в солнечную Испанию, а сейчас, на Олимпиаде в Пхёнчхане, доказала всему миру, что семья спорту совсем не помеха.

Напряжение на площадке

Особое внимание на Олимпийских играх зрители уделяли взаимоотношениям Анастасии и Александра. Многие опасались, не начнутся ли у молодой пары семейные проблемы — порой казалось, что супруги обвиняют друг друга в каких-то неудачах во время соревнований. К счастью, опасения оказались напрасны. Здесь, вероятно, виновато излишнее напряжение. «У нас было такое, что мы ругались на тему „ну почему ты не можешь сделать лучше?“ и тому подобное. Но последние две игры мы провели очень спокойно и собранно. Даже вчера, когда не получилось в восьмом энде, мы ничего не выясняли и были одной командой», — говорит Анастасия.

Любовь, которая выше всех неудач

По словам Анастасии, именно семейные отношения помогли им пережить обидное поражение от швейцарцев в полуфинале, собраться и завоевать историческую для российского спорта медаль. В игре за третье место страсти накалялись до предела. Но в результате — победа над норвежцами со счётом 8:4 и слёзы на глазах обнимающихся кёрлингистов. Слёзы счастья.
Свободного времени у Анастасии и Александра крайне мало. По вечерам уставшие атлеты, как правило, смотрят турниры по кёрлингу, а также их совместное увлечение — футбол. Предсказуемо, что наши кёрлингисты поддерживают «Зенит» — они оба коренные петербуржцы. Правда, на матчи супруги ходят редко. Во всём виноват напряжённый график.
Все цели достижимы, если есть желание и упорство. И Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким доказали это своей победой. Их бронза отливает золотом.
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