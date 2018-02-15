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«Нынешние спортсмены — нытики. Им то холод мешает, то ветер»
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«Нынешние спортсмены — нытики. Им то холод мешает, то ветер» 

Чемпионат.com 15 февраля 2018
Реальные герои спорта призвали олимпийских атлетов снять корону с головы и перестать жаловаться по каждому поводу. Согласны?

Медальный зачет Олимпиады

Мы постоянно слышим от спортсменов, что им что-то помешало показать высокий результат. В списке причин — погодные условия, бессонница, плохое настроение, пробежавшая перед стартом чёрная кошка, падение курса биткойна и много чего ещё. Этим пользуются абсолютно все атлеты независимо от национальности и рейтинга.
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Можно даже пойти ещё дальше и сказать, что жаловаться — тренд всего современного поколения людей, а не только спортсменов. Вот только есть и те, кто ни в коем случае не согласится с такой тенденцией. Один из них — легенда британского спорта Эдди «Орёл» Эдвардс.

«Им холодно выступать на зимней Олимпиаде? Вы что, прикалываетесь?»

На самом деле его зовут Майкл Эдвардс, а прозвище Эдди дали ему одноклассники. А вот титул «Орла» пришёл к нему после зимней Олимпиады в Калгари в 1988 году. Тогда он покорил сердца миллионов людей по всему миру, хотя и занял последнее место в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Дело в том, что подготовка Эдвардса была далека от профессиональной. Он просто мечтал о выступлении на Олимпиаде и шёл к своей мечте, невзирая на все трудности. Журналист британского издания The Sun Ник Паркер поговорил с легендарным спортсменом, который с болью смотрит на нынешнее поколение олимпийцев.

Шесть носков и близорукость

Эдди готовился к соревнованиям, прыгая с дерева на заднем дворе своего дома. А ещё ему приходилось надевать шесть пар носков, чтобы влезть в лыжи своего наставника, так как на свои у него не было денег.
В придачу к этому он страдал близорукостью, поэтому надевал толстенные очки для зрения под специальную спортивную пару очков. Хотя он занял последнее место на Олимпиаде в Калгари, Эдвардс установил рекорд по дальности полётов в Великобритании, который до сих пор никто не побил. Про него снимали фильмы, делали рекламы, в газетах и журналах публиковались статьи. И до сих пор публикуются.
«В прыжках с трамплина всегда есть фактор ветра, и это нормально. Это важный элемент, но они же тренируются в таких же условиях. Это их работа как профессиональных спортсменов. У меня никак не укладывается в голове, как нынешние спортсмены заявляют, что плохо выступили, потому что им помешал ветер. Он что, дует только для одного человека? Я бы тренировался днями и ночами при сильном ветре, если бы у меня была такая возможность в своё время. Я всё равно люблю смотреть современный спорт и желаю ребятам завоевать медали, но, чёрт возьми, пусть они уже прекратят ныть по каждому поводу. Пожалуйста».

Финал Олимпиады? Здоровье важнее

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Вчера британская сноубордистка Эйми Фуллер, считавшаяся фавориткой в борьбе за медаль, финишировала лишь 17-й и после соревнований обвинила во всём внезапный порыв ветра. Совпадение?
«Ветер подул внезапно и очень сильно. Я решила назвать это «пхёнчханским порывом». Да, это был финал Олимпиады, но вы должны быть умнее и думать о своём здоровье. Мне казалось, что я достигла нужной скорости, но потом дунул ветер, и пришлось прекратить борьбу».
Если Эдди Эдвардс готовился к Олимпиаде исключительно за свой счёт, то сейчас на подготовку спортсменов тратятся сумасшедшие деньги. По сообщению The Sun, около семи млн фунтов стерлингов в Великобритании вложили только в скелетон для выступления команды в Южной Корее.
Вот мы и подошли к главному вопросу. Вы согласны с Эдди «Орлом» Эдвардсом, что нынешние спортсменов слишком много ноют, или всё-таки профессиональный спорт не стоит того, чтобы рисковать здоровьем?
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