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Россия завоевала 8-ю медаль Олимпиады
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Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу ОИ-2018 на дистанции 5000 м 

ТАСС 16 февраля 2018
Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 метров.
Победу одержала голландка Эсме Виссер, серебро у чешки Мартины Сабликовой.
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