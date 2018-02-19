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Федерация керлинга обратилась в СК
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Федерация керлинга обратилась в СК 

Рамблер 19 февраля 2018
Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет России (СКР) с просьбой разобраться в ситуации с положительной допинг-пробой Александра Крушельницкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента федерации Александра Созина.
Ранее стало известно, что допинг-проба российского керлингиста, в паре с Анастасией Брызгаловой завоевавшего бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане, дала положительный результат. Радиостанция «Спорт FM» сообщила, что в пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний.
Мельдоний (милдронат) попал в список запрещенных веществ 1 января 2016 года.
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