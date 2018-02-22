Ещё
Знаменосцем России на закрытии ОИ будет волонтер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпиады будет волонтер 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Знаменосцем олимпийских атлетов из России на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане будет волонтер. Об этом ТАСС сообщила руководитель наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.
"Знаменосцем делегации олимпийских атлетов из России, как и на церемонии открытия, будет волонтер", — сказала Хевертц.
В воскресенье исполком МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх.
Ранее Хевертц заявила, что восстановление может произойти в начале марта.
ТАСС: последние новости
Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде CAS оставил в силе дисквалификацию за допинг польского тяжелоатлета Зелинского Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду-2019 в РФ
 Ещё 121 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение