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Нам конец. Губерниев о пробе Крушельницкого
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Нам конец. Губерниев о пробе Крушельницкого 

Рамблер 18 февраля 2018
Телекомментатор Дмитрий Губерниев крайне эмоционально отреагировал на сообщения о подозрительной допинг-пробе российского керлингиста, бронзового призёра Олимпийских игр 2018 года в дабл-миксте Александра Крушельницкого, в которой, по неподтвержденной пока информации, нашли мельдоний.
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Как отмечает Губерниев, выражая сомнения в том, что это может быть правдой, для России это обернется грандиозными проблемами. «Молния! Коллеги сообщают, в допинг — пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так — нам конец. ! Ждём новостей!» — написал телекомментатор в Instagram.
Многие пользователи написали в комментариях к посту, что происходящее напоминает провокацию. Они отмечают, что все прояснится завтра утром, когда результаты пробы будут обнародованы.
Сам спортсмен ранее сказал, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний, сообщает «Р-Спорт».
Официальные лица пока воздерживаются от комментариев.
«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», — сказал глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев, сообщает «Спорт-Экспресс».
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