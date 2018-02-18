Нам конец. Губерниев о пробе Крушельницкого

Телекомментатор Дмитрий Губерниев крайне эмоционально отреагировал на сообщения о подозрительной допинг-пробе российского керлингиста, бронзового призёра Олимпийских игр 2018 года в дабл-миксте Александра Крушельницкого , в которой, по неподтвержденной пока информации, нашли мельдоний.

Как отмечает Губерниев, выражая сомнения в том, что это может быть правдой, для России это обернется грандиозными проблемами. «Молния! Коллеги сообщают, в допинг — пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так — нам конец. ! Ждём новостей!» — написал телекомментатор в Instagram

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 18, 2018 в 1:11 PST

Многие пользователи написали в комментариях к посту, что происходящее напоминает провокацию. Они отмечают, что все прояснится завтра утром, когда результаты пробы будут обнародованы.

Сам спортсмен ранее сказал, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний, сообщает «Р-Спорт»

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев.