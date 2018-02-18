ОКР прояснил ситуацию по допинг-тесту призера ОИ

ОКР прояснил ситуацию по провалившему допинг-тест российскому призеру Игр

«Более того, то, что мы подтвердили факт уведомления от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил, никак не указывает на Крушельницкого», — заявил Выборнов. Руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, что керлингист Александр Крушельницкий не давал комментариев о якобы проваленном допинг-тесте. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что достоверная информация по этой теме появится после вскрытия допинг-пробы подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов спортсмена или спортсменки. «Ситуация представляется крайне взрывоопасной, нужно внимательнее относиться к нюансам», — предостерег он.

Ранее 18 февраля появились сообщения о том, что в допинг-пробе А Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Как уточнил портал Insidethegames, сам спортсмен заявил, что запрещенный препарат ему мог подмешать кто-то из партнеров по национальной команды на предолимпийском сборе.