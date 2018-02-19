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CAS открыл дело в отношении Крушельницкого
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CAS открыл дело в отношении Крушельницкого 

Рамблер 19 февраля 2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал процедуру в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, заподозренного в употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте инстанции.
Дело зарегистрировал Антидопинговый отдел CAS (CAS ADD). Дата слушания пока не назначена. Дополнительную информацию в CAS пообещали предоставить позже.
Ранее СМИ сообщили, что в одной из проб (пробе А) Крушельницкого, выигравшего «бронзу» Олимпиады-2018 в паре с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония.
Тренер Крушельницкого заявил, что спортсмен перестал принимать мельдоний в 2016 году, когда препарат был запрещен. Сообщалось, что атлет сдал свою аккредитацию и покинул олимпийскую деревню, однако в МОК эту информацию опровергли.
Представители комитета подчеркнули, что этот случай связан только с одним спортсменом. В МОК призвали «не распространять это» на всех российских атлетов.
Результаты проверки второй пробы спортсмена, предположительно, будут готовы к концу понедельника, 19 февраля. Если проба B будет чистой, то подозрения с керлингиста снимут.
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