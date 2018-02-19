CAS открыл дело в отношении Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал процедуру в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого , заподозренного в употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Дело зарегистрировал Антидопинговый отдел CAS (CAS ADD). Дата слушания пока не назначена. Дополнительную информацию в CAS пообещали предоставить позже.

Ранее СМИ сообщили, что в одной из проб (пробе А) Крушельницкого, выигравшего «бронзу» Олимпиады-2018 в паре с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония.

Тренер Крушельницкого заявил, что спортсмен перестал принимать мельдоний в 2016 году, когда препарат был запрещен. Сообщалось, что атлет сдал свою аккредитацию и покинул олимпийскую деревню, однако в МОК эту информацию опровергли.

Представители комитета подчеркнули, что этот случай связан только с одним спортсменом. В МОК призвали «не распространять это» на всех российских атлетов.

Результаты проверки второй пробы спортсмена, предположительно, будут готовы к концу понедельника, 19 февраля. Если проба B будет чистой, то подозрения с керлингиста снимут.