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«Нечего позорить страну»: Васильев поспорил с Акимовой
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«Нечего позорить страну»: Васильев поспорил с Акимовой 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев раскритиковал выступления россиян на личных гонках биатлонного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По мнению спортсмена, на Олимпиаду-2018 «непонятно для чего» поехали «неподготовленные люди».
«В таком состоянии ездить на Олимпиаду нельзя. Если чувствуешь, что не готов — нечего позорить страну», — подчеркнул Васильев.
Он поспорил с биатлонистской Татьяной Акимовой, которая пожаловалась, что «спортсмены вообще не имеют права высказываться в общественном поле» и «якобы тренеры их не опекают».
«Ну, вранье же, — в Пхенчхане есть Загурский, есть Гросс — что значит, не опекают? Разве ты на Играх сама по себе? Зачем спортивную общественность возбуждать?» — возмутился он.
Заявления Акимовой он связал с «эмоциями» из-за того, что спортсменка ожидала от себя других результатов.
По мнению собеседника издания, на ОИ-2018 следовало привезти юниоров, которые могли бы получить «классный опыт» для следующих Игр.
«Что толку везти «мертвых», которые заведомо будут занимать 30-50-е места?» — сказал он.
Татьяна Акимова заняла последнее место в гонке с общего старта на Олимпиаде-2018. Она заявила, что утратила доверие к нынешнему тренерскому штабу, так как никто из них ни разу не связывался с ней по ходу Олимпиады. Спортсменка подчеркнула, что мнение большинства атлетов тренерами «вообще не учитывается».
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