«Нечего позорить страну»: Васильев поспорил с Акимовой

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев раскритиковал выступления россиян на личных гонках биатлонного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«В таком состоянии ездить на Олимпиаду нельзя. Если чувствуешь, что не готов — нечего позорить страну», — подчеркнул Васильев. По мнению спортсмена, на Олимпиаду-2018 «непонятно для чего» поехали «неподготовленные люди».

«Ну, вранье же, — в Пхенчхане есть Загурский, есть Гросс — что значит, не опекают? Разве ты на Играх сама по себе? Зачем спортивную общественность возбуждать?» — возмутился он. Он поспорил с биатлонистской Татьяной Акимовой , которая пожаловалась, что «спортсмены вообще не имеют права высказываться в общественном поле» и «якобы тренеры их не опекают».

Заявления Акимовой он связал с «эмоциями» из-за того, что спортсменка ожидала от себя других результатов.

«Что толку везти «мертвых», которые заведомо будут занимать 30-50-е места?» — сказал он. По мнению собеседника издания, на ОИ-2018 следовало привезти юниоров, которые могли бы получить «классный опыт» для следующих Игр.

Татьяна Акимова заняла последнее место в гонке с общего старта на Олимпиаде-2018. Она заявила, что утратила доверие к нынешнему тренерскому штабу, так как никто из них ни разу не связывался с ней по ходу Олимпиады. Спортсменка подчеркнула, что мнение большинства атлетов тренерами «вообще не учитывается».