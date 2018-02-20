Крушельницкому предъявили новое «обвинение»

Норвежский олимпиец обвинил пойманного на допинге россиянина в краже его славы

«Русские украли у нас момент славы. Они получили нашу медаль на стадионе Пхенчхана. Мы столько трудились на протяжении всей Олимпиады и изо всех сил пытались достичь своей цели — медали Игр. Но стали только четвертыми. И узнать теперь, что русские могли иметь преимущество над нами из-за обмана — это ужасно», — заявил Нердеготтен. Норвежский керлингист Магнус Нердеготтен, занявший четвертое место в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане, прокомментировал факт наличия мельдония в допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого . Его слова приводит Associated Press

Норвежец признался, что четвертое место по итогам соревнований его расстроило. «А теперь, после того, как нас ограбили, очень волнительно и нервно сидеть дома и ждать результатов», — отметил он.

19 февраля допинг-проба B подозреваемого в нарушении антидопинговых правил Крушельницкого оказалась положительной. Поводом для ее вскрытия стало обнаружение следов мельдония в первой допинг-пробе 25-летнего керлингиста.