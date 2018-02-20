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Крушельницкому предъявили новое «обвинение»
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Норвежский олимпиец обвинил пойманного на допинге россиянина в краже его славы 

Lenta.ru 20 февраля 2018
Норвежский керлингист Магнус Нердеготтен, занявший четвертое место в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане, прокомментировал факт наличия мельдония в допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого. Его слова приводит Associated Press.
«Русские украли у нас момент славы. Они получили нашу медаль на стадионе Пхенчхана. Мы столько трудились на протяжении всей Олимпиады и изо всех сил пытались достичь своей цели — медали Игр. Но стали только четвертыми. И узнать теперь, что русские могли иметь преимущество над нами из-за обмана — это ужасно», — заявил Нердеготтен.
>> Крушельницкий выступил с официальным заявлением
Норвежец признался, что четвертое место по итогам соревнований его расстроило. «А теперь, после того, как нас ограбили, очень волнительно и нервно сидеть дома и ждать результатов», — отметил он.
19 февраля допинг-проба B подозреваемого в нарушении антидопинговых правил Крушельницкого оказалась положительной. Поводом для ее вскрытия стало обнаружение следов мельдония в первой допинг-пробе 25-летнего керлингиста.
Вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий стал бронзовым призером в дабл-миксте переиграв в финале Нердеготтенса, выступавшего в паре с Кристин Скаслиен.
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