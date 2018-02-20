Допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Допинг-проба Б российского призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Пресс-служба отметила, что это подтверждает присутствие в организме керлингиста запрещенного препарата мельдония.
ОКР выразил сожаление в связи с этим, подчеркнув при этом, что концентрация вещества свидетельствует о его однократном употреблении, что «абсолютно бессмысленно» для достижения какого-либо терапевтического эффекта.
«Факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается», — уверены в ОКР.
Комитет намерен инициировать расследование произошедшего, «в том числе в рамках уголовного законодательства России».
В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что в крови Александра Крушельницкого, вместе с Анастасией Брызгаловой выигравшего бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года в дабл-миксте, были обнаружены следы мельдония.