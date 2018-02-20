Допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Пресс-служба отметила, что это подтверждает присутствие в организме керлингиста запрещенного препарата мельдония.

«Факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается», — уверены в ОКР.

ОКР выразил сожаление в связи с этим, подчеркнув при этом, что концентрация вещества свидетельствует о его однократном употреблении, что «абсолютно бессмысленно» для достижения какого-либо терапевтического эффекта.