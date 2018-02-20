Расписание соревнований на ОИ-2018: 21 февраля

В среду, 21 февраля, на XXIII Олимпийских играх будет разыграно 7 комплектов наград: в горнолыжном спорте, фристайле, бобслее, конькобежном спорте и лыжных гонках. Завтра стартуют состязания одиночниц в фигурном катании — у России сразу две претендентки на золото: Евгения Медведева Алина Загитова . Сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче сыграет с норвежцами, а в женском турнире россиянки сразятся за бронзовые медали. Неплохие шансы и у российских лыжников: завтра состоятся финалы командного спринта и у мужчин, и у женщин.

В 03.05 Первый канал проведет трансляции сразу нескольких соревнований: керлинг (Россия — Южная Корея), фигурное катание (женщины, короткая программа), фристайл (ски-кросс, мужчины).

В 03:05 на телеканале Матч ТВ пройдет трансляция матча по керлингу среди женских сборных Канады и Великобритании.

В 06:00 на Матч ТВ начнется игра 1/4 финала мужских хоккейных соревнований.

В 10:30 на Первом канале в ¼ финала сыграют мужские хоккейные сборные России и Норвегии.

В 12:50 Первый канал покажет лыжный командный спринт у мужчин и женщин.

В 13:00 Матч ТВ проведет трансляции соревнований текущего дня.

В 17:35 на Матч ТВ пройдет командная гонка преследования среди конькобежцев.