Россия не будет подавать протест на фол канадца против Ридзика

Сборная России по фристайлу не будет подавать протест на фол канадца против Ридзика

Канадский фристайлист Кевин Друри, возможно, умышленно свалил Сергея Ридзика в финальном заезде в ски-кроссе на Олимпийских играх, но российская сторона не будет оспаривать этот инцидент. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов. "Ски-кросс контактный вид, столкновения здесь — это нормально. Протест FIS [Международная федерация лыжного спорта] рассматривать не будет, подавать его нет смысла. Возможно, у канадцев и был умысел, тактика [свалить] Ридзика, но тут такое бывает. Мы конечно, посмотрим повтор, возможно, и ударили по пяткам, но протест подавать не будем", — сказал Долгов. В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.