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Россия не будет подавать протест на фол канадца против Ридзика
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Сборная России по фристайлу не будет подавать протест на фол канадца против Ридзика 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Канадский фристайлист Кевин Друри, возможно, умышленно свалил Сергея Ридзика в финальном заезде в ски-кроссе на Олимпийских играх, но российская сторона не будет оспаривать этот инцидент. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов.
В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
"Ски-кросс контактный вид, столкновения здесь — это нормально. Протест FIS [Международная федерация лыжного спорта] рассматривать не будет, подавать его нет смысла. Возможно, у канадцев и был умысел, тактика [свалить] Ридзика, но тут такое бывает. Мы конечно, посмотрим повтор, возможно, и ударили по пяткам, но протест подавать не будем", — сказал Долгов.
Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.
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