Ещё
Медведев поздравил российского фристайлиста Ридзика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев поздравил российского фристайлиста Ридзика с бронзой Олимпиады 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского фристайлиста Сергея Ридзика, завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.
"Вы впервые выступали на таких ответственных соревнованиях и сразу же составили серьезную конкуренцию именитым спортсменам. В решающем финальном заезде проявили мастерство, упорство, спортивный характер и завоевали бронзу в соревнованиях по фристайлу", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что Ридзик стал первым россиянином, который завоевал награду в этой дисциплине, а также добавил, что его "яркое выступление порадовало тренеров и миллионы болельщиков, стало для них настоящим подарком".
Чемпионом в дисциплине стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер. В финальном заезде россиянин столкнулся с канадцем Кевином Друри, упал, но смог финишировать третьим. Несмотря на неоднозначность столкновения Ридзика с Друри, российская делегация решила не подавать протест на результат финального заезда.
Ридзик в нынешнем сезоне занял четвертое место в зачете ски-кросса на Кубке мира, одержав победу на этапе в австрийском Монтафоне. Всего в активе 25-летнего спортсмена три призовых места на этапах Кубка мира. Ридзик не принимал участия в чемпионате мира 2017 года из-за травмы позвоночника, возобновив тренировки в мае 2017-го. Он впервые принимал участие в Олимпиаде.
ТАСС: последние новости
CAS оставил в силе дисквалификацию за допинг польского тяжелоатлета Зелинского Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду-2019 в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение