Медведев поздравил российского фристайлиста Ридзика с бронзой Олимпиады

"Вы впервые выступали на таких ответственных соревнованиях и сразу же составили серьезную конкуренцию именитым спортсменам. В решающем финальном заезде проявили мастерство, упорство, спортивный характер и завоевали бронзу в соревнованиях по фристайлу", — говорится в сообщении. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского фристайлиста Сергея Ридзика , завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

Премьер отметил, что Ридзик стал первым россиянином, который завоевал награду в этой дисциплине, а также добавил, что его "яркое выступление порадовало тренеров и миллионы болельщиков, стало для них настоящим подарком".

Чемпионом в дисциплине стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер . В финальном заезде россиянин столкнулся с канадцем Кевином Друри, упал, но смог финишировать третьим. Несмотря на неоднозначность столкновения Ридзика с Друри, российская делегация решила не подавать протест на результат финального заезда.

Ридзик в нынешнем сезоне занял четвертое место в зачете ски-кросса на Кубке мира, одержав победу на этапе в австрийском Монтафоне. Всего в активе 25-летнего спортсмена три призовых места на этапах Кубка мира. Ридзик не принимал участия в чемпионате мира 2017 года из-за травмы позвоночника, возобновив тренировки в мае 2017-го. Он впервые принимал участие в Олимпиаде.