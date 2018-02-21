Колобков назвал допинг Крушельницкого «случайностью»

Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого «случайностью»

"Я бы не называл это провокацией, давайте сегодня не будем раздавать оценки. Конечно, это неприятная история, произошел какой-то сбой. Со спортсменами проводилась работа, все проходили допинг-контроль в течение всего сезона, но произошла какая-то случайность", — заявил министр журналистам. Павел Колобков надеется, что история с положительной допинг-пробой Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в турнире по керлингу, не повлияет на решение МОК о возвращении России в олимпийскую семью. И в версию о намеренной провокации со стороны соперников министр не верит.

Проба "Б" Крушельницкого была вскрыта 20 февраля. Наличие мельдония в организме спортсмена подтвердилось. Однако количество его незначительно, что говорит об одноразовом приеме медикамента. Кроме того, в керлинге допинг вообще — и мельдоний в частности — не дают никакого эффекта.

Сам Александр Крушельницкий заявил, что допинг не употреблял никогда за время своей спортивной карьеры. А случившуюся с ним в Пхенчхане неприятность объясняет подстроенной кем-то провокацией.

Такой же точки зрения придерживаются и в Олимпийском комитете России. ОКР подал заявление в полицию. Отдел по району Хамовники в Москве уже занялся расследованием по статье "Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте".

Статья эта для российского Уголовного кодекса новая. Впервые дело по ней возбуждалось в июне 2017 года в Чебоксарах. Однако вина врача, который обвинялся в незаконном использовании запрещенного препарата, не была доказана, напоминает "Спорт-Экспресс".