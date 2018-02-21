Ещё
Колобков назвал допинг Крушельницкого «случайностью»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого «случайностью» 

Дни.ру 21 февраля 2018
Допинг в пробах Александра Крушельницкого — сбой или случайность. Так комментирует ситуацию вокруг российского керлингиста министр спорта Павел Колобков.
Павел Колобков надеется, что история с положительной допинг-пробой Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в турнире по керлингу, не повлияет на решение МОК о возвращении России в олимпийскую семью. И в версию о намеренной провокации со стороны соперников министр не верит.
"Я бы не называл это провокацией, давайте сегодня не будем раздавать оценки. Конечно, это неприятная история, произошел какой-то сбой. Со спортсменами проводилась работа, все проходили допинг-контроль в течение всего сезона, но произошла какая-то случайность", — заявил министр журналистам.
Проба "Б" Крушельницкого была вскрыта 20 февраля. Наличие мельдония в организме спортсмена подтвердилось. Однако количество его незначительно, что говорит об одноразовом приеме медикамента. Кроме того, в керлинге допинг вообще — и мельдоний в частности — не дают никакого эффекта.
Сам Александр Крушельницкий заявил, что допинг не употреблял никогда за время своей спортивной карьеры. А случившуюся с ним в Пхенчхане неприятность объясняет подстроенной кем-то провокацией.
Такой же точки зрения придерживаются и в Олимпийском комитете России. ОКР подал заявление в полицию. Отдел по району Хамовники в Москве уже занялся расследованием по статье "Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте".
Статья эта для российского Уголовного кодекса новая. Впервые дело по ней возбуждалось в июне 2017 года в Чебоксарах. Однако вина врача, который обвинялся в незаконном использовании запрещенного препарата, не была доказана, напоминает "Спорт-Экспресс".
Дни.ру: последние новости
Российская спортсменка потеряла память и впала в кому Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым Подсыпали из ревности: сенсационная версия допинг-скандала Крушельницкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение