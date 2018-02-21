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«Неприятная история»: Колобков прокомментировал допинг-скандал
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«Неприятная история»: министр спорта прокомментировал допинг-скандал 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: Twitter
Министр спорта России Павел Колобков назвал «сбоем» и «случайностью» обнаружение допинга в крови российского призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александра Крушельницкого, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Я бы не называл это провокацией», — сообщил он, подчеркнув при этом, что оценивать ситуацию пока рано.
По словам главы Минспорта, с российским керлингистом произошла «неприятная история», «какой-то сбой» и «какая-то случайность», так как со всеми спортсменами была «проведена работа», все они в течение сезона проходили допинг-тесты.
Кроме того, министр отметил, что керлингистам вообще «не нужен» допинг, а также выразил надежду, что «находка» не скажется на решении Международного олимпийского комитета вернуть Россию в «олимпийскую семью, что должно было случиться 24 февраля».
Накануне допинг-проба Б бронзового медалиста Игр в Пхенчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Тогда же в Олимпийском комитете России отметили, что концентрация вещества свидетельствует о его однократном употреблении, что «абсолютно бессмысленно» для достижения какого-либо терапевтического эффекта.
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