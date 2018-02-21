Кремль прокомментировал дело Крушельницкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Песков призвал дождаться официальных комментариев со стороны МОК и специального расследования, которое может доказать виновность или невиновность спортсмена.

«Не нам это комментировать, но мы призываем всех-всех-всех дождаться каких-то официальных заявлений. Вы знаете, что и МОК ведет себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации, давайте дождемся все-таки — там, по моему, проба B будет вскрываться — давайте дождемся пробы B и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что информация по пробе «Б» Крушельницкого будет озвучена в понедельник-вторник.