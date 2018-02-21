В Пхенчхане произошел новый скандал

Вице-чемпионка Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, бывший президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светлана Гладышева принесла на трибуну соревнований лыжников в командном спринте копию знамени 150-й дивизии, которое было поднято советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году.

Организаторы попытались отобрать красное знамя у Гладышевой, но спортсменка не собиралась сдаваться без боя.

«Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире», — прокричала она.

Олимпийская чемпионка Гладышева: Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире. pic.twitter.com/lbzZsE1KsV— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 февраля 2018 г.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», знамя она так и не отдала.