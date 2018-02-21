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В Пхенчхане произошел новый скандал
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В Пхенчхане произошел новый скандал 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Вице-чемпионка Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, бывший президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светлана Гладышева принесла на трибуну соревнований лыжников в командном спринте копию знамени 150-й дивизии, которое было поднято советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году.
>> У болельщиков попытались отнять флаг России
Организаторы попытались отобрать красное знамя у Гладышевой, но спортсменка не собиралась сдаваться без боя.
«Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире», — прокричала она.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», знамя она так и не отдала.
Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов выиграли серебряные награды в командном спринте и принесли России 13-ю медаль.
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