Ещё
Норвежцы выиграли золото в командной гонке преследования
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норвежские конькобежцы завоевали золото в командной гонке преследования на Олимпиаде 

Газета.Ru 21 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Мужская команда Норвегии в составе Ховард Бекко, Синдре Хенриксен, Симен Спилер Нильсен и Сверре Лунде Педерсен завоевали золотые медали в командной гонке преследования на Олимпиаде, сообщает ТАСС.
Норвежцы финишировали с результатом 3 минуты 37,32 секунды.
Вторыми стали южнокорейцы (3:38,52). Бронзовые медали достались команде Голландии (3:38,40).
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпийские игры — 2018. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования1. Норвегия — 3:37,322. Южная Корея — 3:38,523. Голландия — 3:38,40
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Российская лыжница пообещала задать жару соперницам на Паралимпиаде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение