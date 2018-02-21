Норвежцы выиграли золото в командной гонке преследования

Мужская команда Норвегии в составе Ховард Бекко, Синдре Хенриксен, Симен Спилер Нильсен и Сверре Лунде Педерсен завоевали золотые медали в командной гонке преследования на Олимпиаде, сообщает ТАСС.
Норвежцы финишировали с результатом 3 минуты 37,32 секунды.
Вторыми стали южнокорейцы (3:38,52). Бронзовые медали достались команде Голландии (3:38,40).
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпийские игры — 2018. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования1. Норвегия — 3:37,322. Южная Корея — 3:38,523. Голландия — 3:38,40