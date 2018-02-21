Интерпол принял решение в отношении Родченкова 

Интерпол отказался объявлять Григория Родченкова в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
В запросе российской стороны Интерпол усмотрел политическую подоплеку.
«Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер», — сказал источник.
Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного допингового агентства Григория Родченкова уголовные дела по статьям 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) и 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Следствие заочно предъявило Родченкову обвинение по 201-й и 234-й статьям.