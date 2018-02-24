Неваляшка. Как Заварзина проиграла верную медаль

Два раза у российской сноубордистки было преимущество в трассе, но двумя глупыми падениями она всё испортила. И осталась четвёртой. Сочинский триумф

Проиграл — вылетел В России зачастую скептически относятся к новым, молодёжным олимпийским видам спорта. Наше всё — это, разумеется, хоккей, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт да фигурное катание. Однако и в других, не самых известных широкому кругу болельщиков видах спорта есть дисциплины, в которых россияне традиционно сильны и всегда входят в число фаворитов. Если говорить о сноуборде, то это, в первую очередь, слалом, подаривший России россыпь наград. В 2010 году болельщики впервые открыли для себя гигантский слалом, когда следили за блестящими выступлениями Екатерины Илюхиной . Российская спортсменка добралась до финала и в напряжённой борьбе уступила только голландке Сауэрбрей. На Играх в Сочи в олимпийскую программу был добавлен короткий слалом, и сборная России на домашней трассе устроила настоящий фурор, завоевав три медали в четырёх дисциплинах. Натурализованный американец Вик Уайлд выиграл и гигантский слалом, и обычный, а его супруга Алёна Заварзина добыла бронзовую награду в гиганте. К счастью, все допинговые истории последних месяцев обошли сноубордистов стороной, а потому и в Пхёнчхане россияне рассчитывали добиться успехов.

На Играх-2018 в программе соревнований вновь остался только один слалом — гигантский. В то же время появилось неоднозначное нововведение, призванное обострить борьбу на трассе до предела. Если раньше спортсмены в ходе одного раунда плей-офф совершали по два спуска, меняясь при этом дорожками, то в 2018 году спуск остался только один, причём дорожку выбирает тот, кто показал лучший результат по итогам квалификационных спусков. Никакого права на ошибку или даже помарку не осталось. Классическая олимпийская система: проиграл — вылетел. В квалификации мужских и женских соревнований Россию представляли по четыре спортсмена. Однако предварительный отбор преодолели пятеро. Из наших мужчин до стадии 1/8 финала добрались двое: звезда Олимпиады в Сочи Вик Уайлд и молодой Дмитрий Сарсембаев

Ставка на красное Мужчины стартовали после девушек, однако в мужских стартах российские поклонники сноуборда быстро лишились надежд на награды. Вик Уайлд в 1/8 финала без шансов уступил Роланду Фишналлеру . Итальянец не идеально прошёл верхнюю часть трассы, но снизу всё наверстал и выиграл у чемпиона Олимпиады-2014 почти секунду. Дмитрию Сарсембаеву пришлось сражаться с хозяином трассы — Ли Сан-Хо, и он, к сожалению, тоже уступил. Сан-Хо в итоге дошёл до финала и стал там вторым. А титул завоевал Невин Гальмарини из Швейцарии.

У девушек высокие результаты в отборе смогли показать опытные Екатерина Тудегешева и Алёна Заварзина, а также 20-летняя Милена Быкова . Алёна в ходе предварительных стартов показала второе время, и это, как оказалось позднее, могло сильно ей помочь, ведь в любой дуэли за исключением сражения с чешкой Ледецка, она могла выбирать цвет трассы.

Упущенное преимущество Первой из российской женской команды на трассу вышла недавняя юниорка Милена Быкова. Однако одолеть австрийскую соперницу Даниэлу Ульбинг наша девушка не смогла, несмотря на то, что той помешала пробежавшая поперёд трассы белка. Алёне Заварзиной первый заезд дня удался лучше, хотя и он не был идеальным. Россиянка вырвалась вперёд за счёт ошибки Глории Котник , но на финише едва не упустила преимущество — выиграла лишь три сотых секунды. Увы, но почин подруги по команде не поддержала Екатерина Тудегешева — она допустила целую серию недочётов и упустила сопернице из Германии более шести десятых секунды. К тому моменту, как Алёна Заварзина вышла на старт четвертьфинала, стало окончательно понятно, что красная трасса даёт спортсменкам весомое преимущество. Неудивительно, что именно красный спуск и выбирали все лидеры квалификации, включая Заварзину. С самого старта сражения со швейцаркой Джулией Зогг россиянка ушла в небольшой отрыв, а в середине спуска Джулия к тому же допустила серьёзную ошибку. Алёна завершала гонку в одиночестве.

В полуфинальном сражении с Селиной Йорг у Заварзиной снова был приоритет красной трассы. Казалось, до финала — рукой подать. Но, как и в четыре года тому назад Заварзина за один шаг до решающего сражения за золото упала. Йорг, спустившись к финишу, не могла поверить своему счастью — немка стала первой, кто победил по синей трассе, начиная с четвертьфиналов.

Увы, но и в сражении за бронзовую награду Заварзина не смогла реализовать преимущество красной трассы — вновь упала в начале спуска. Немка Рамона Хофмейстер, не нервничая и никуда не торопясь, спустилась к своей бронзе. А настоящим героем финала и всей Олимпиады стала феноменальная спортсменка Эстер Ледецка из Чехии. Несколько дней назад она сенсационно выиграла золото в горных лыжах, а теперь за счёт первого места в квалификации и красной трассы добавила к нему и победу в сноуборде — уникальный результат! Вот с кого стоит брать пример на будущее. Но, конечно, таких талантов — один даже не на миллион, а, скорее, миллиард.