Крушельницкий отказался от слушаний в CAS

В заявлении Крушельницкий признает факт «формального нарушения действующих антидопинговых правил» и признает, что глупо отрицать это, имея две положительные допинг-пробы. Слушания в CAS спортсмен называет «бесполезными» и «бессмысленными».