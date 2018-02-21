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Крушельницкий отказался от слушаний в CAS
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Крушельницкий отказался от слушаний в CAS 

Рамблер 21 февраля 2018
Александр Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Соответствующее заявление российского керлингиста предоставил агентству ТАСС глава делегации ОАР Станислав Поздняков.
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В заявлении Крушельницкий признает факт «формального нарушения действующих антидопинговых правил» и признает, что глупо отрицать это, имея две положительные допинг-пробы. Слушания в CAS спортсмен называет «бесполезными» и «бессмысленными».
«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — говорится в заявлении.
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