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МОК озвучил расходы на борьбу с допингом
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МОК озвучил расходы на борьбу с допингом 

Газета.Ru 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал о расходах спортивного движения на борьбу с допингом.
"Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения", — приводит слова Адамса ТАСС.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
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