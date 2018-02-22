МОК озвучил расходы на борьбу с допингом 

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал о расходах спортивного движения на борьбу с допингом.
"Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения", — приводит слова Адамса ТАСС.
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