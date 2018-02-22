21 февраля мужская сборная России по хоккею со счетом 6:1 разгромила норвежцев и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, где 23 февраля встретится с командой Чехии. Женская команда России по хоккею накануне проиграла матч за третье место финкам со счетом 2:3.
Короткую программу откатали фигуристки. Первое и второе места после нее занимают россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева, одна из которых установила мировой, а другая — тут же его побила.
Россия завоевала серебряную медаль в лыжном командном спринте: вторыми вслед за норвежцами пришли Денис Спицов и Александр Большунов. Женская команда России — Наталья Непряева и Юлия Белорукова — стала девятой в лыжном спринте.
Двойки российских саночниц Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой, а также Александры Родионовой и Юлии Беломестных заняли 12-е и 17-е места соответственно.
Женская команда России по керлингу проиграла оба матча кругового турнира — Корее (2:11) и Канаде (8:9). Россиянки выиграли лишь две из девяти игр и завершают соревнования.
Наконец, бронзу в ски-кроссе, дисциплине лыжного фристайла, выиграл Сергей Ридзик. В тех же соревнованиях россияне Игорь Омелин, Егор Коротков и Семен Денщиков стали 17-м, 23-м и 27-м соответственно.
Очередной соревновательный день и две медали не изменили положения России в неофициальном медальном зачете: с 13-ю наградами, четыре из которых — серебряные, а девять — бронзовые, команда по-прежнему занимает 20-е место. Первая тройка зачета также не изменилась — Норвегия, Германия и Канада соответственно.