Зимние Олимпийские игры 2018: итоги 21 февраля — две медали России

21 февраля мужская сборная России по хоккею со счетом 6:1 разгромила норвежцев и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, где 23 февраля встретится с командой Чехии. Женская команда России по хоккею накануне проиграла матч за третье место финкам со счетом 2:3.

Короткую программу откатали фигуристки. Первое и второе места после нее занимают россиянки Алина Загитова Евгения Медведева , одна из которых установила мировой, а другая — тут же его побила.

Женская команда России по керлингу проиграла оба матча кругового турнира — Корее (2:11) и Канаде (8:9). Россиянки выиграли лишь две из девяти игр и завершают соревнования.

Очередной соревновательный день и две медали не изменили положения России в неофициальном медальном зачете: с 13-ю наградами, четыре из которых — серебряные, а девять — бронзовые, команда по-прежнему занимает 20-е место. Первая тройка зачета также не изменилась — Норвегия, Германия и Канада соответственно.