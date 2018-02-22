В ФКР рассказали об отношении чиновников к Крушельницкому

Чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог употребить запрещенный препарат намеренно, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
«Все без исключения собеседники — высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций — выражали уверенность, что Саша не мог употребить запрещенный препарат намеренно. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», — передает РИА «Новости» слова Свищева.
По его словам, на данный момент российская сторона не может предоставить никаких доказательств, подтверждающих свои рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого.
«В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли. Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования — заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад», — сказал Свищев.
Он отметил также, что МОК и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане подтвердили, что предоставят ФКР видеозаписи, необходимые для проведения расследования по делу Крушельницкого. «МОК и оргкомитет „Пхенчхан-2018“ подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», — сказал Свищев.
По его словам, России придется расстаться с олимпийской бронзовой медалью в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, но дальнейшей главной задачей станет возвращение награды через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде.
Напомним, 18 февраля стало известно об обнаружении в допинг-пробе керлингиста Крушельницкого следов мельдония. В его отношении открыто дело антидопингового комитета CAS.
Крушельницкий заявил, что не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.
Позже Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге.
Федерация керлинга России констатировала потерю Крушельницким олимпийской бронзы.
Ранее в четверг CAS отменил слушание дела Крушельницкого.