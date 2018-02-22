В ФКР рассказали об отношении чиновников к Крушельницкому

В ФКР рассказали об отношении спортивных чиновников к Крушельницкому

«Все без исключения собеседники — высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций — выражали уверенность, что Саша не мог употребить запрещенный препарат намеренно. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», — передает РИА «Новости» слова Свищева. Чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог употребить запрещенный препарат намеренно, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев

По его словам, на данный момент российская сторона не может предоставить никаких доказательств, подтверждающих свои рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого.

«В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли. Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования — заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад», — сказал Свищев.

Он отметил также, что МОК и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане подтвердили, что предоставят ФКР видеозаписи, необходимые для проведения расследования по делу Крушельницкого. «МОК и оргкомитет „Пхенчхан-2018“ подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», — сказал Свищев.

По его словам, России придется расстаться с олимпийской бронзовой медалью в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой , но дальнейшей главной задачей станет возвращение награды через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, 18 февраля стало известно об обнаружении в допинг-пробе керлингиста Крушельницкого следов мельдония. В его отношении открыто дело антидопингового комитета CAS.

Крушельницкий заявил, что не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.

Позже Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге.

Федерация керлинга России констатировала потерю Крушельницким олимпийской бронзы.

Ранее в четверг CAS отменил слушание дела Крушельницкого.