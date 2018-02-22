Крушельницкий возвращается в Россию

Керлингист Александр Крушельницкий , в допинг-пробах которого нашли следы мельдония, вернется в Россию 22 или 23 февраля. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Федерации керлинга России (ФКР) Валентину Паринову.

По ее словам, вместе с ним Южную Корею покинет супруга и партнерша по дабл-миксту Анастасия Брызгалова , но с билетами «пока не все определено».

Паринова отметила, что 26-27 февраля пройдет «соответствующая пресс-конференция».

Представитель ФКР добавила, что федерация рассматривает «много версий» попадания мельдония в организм спортсмена, но их не раскрывают, пока идет следствие.

Ранее в пробах Крушельницкого, выигравшего «бронзу» ОИ-2018 в паре с Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония.

Спортсмен признал «факт формального нарушения» антидопинговых правил и отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). При этом он подчеркнул, что никогда не использовал допинг. Двадцать второго февраля CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову медали. Награда автоматически перейдет к спортсменам из Норвегии.

Сообщалось, что адвокаты Крушельницкого не исключают версии «провокации» и «допинг-терроризма». Представители российской стороны заявили, что концентрация мельдония в пробе Крушельницкого говорит об однократном приеме препарата, то есть никакого эффекта он не дал.