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Крушельницкий возвращается в Россию
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Крушельницкий возвращается в Россию 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробах которого нашли следы мельдония, вернется в Россию 22 или 23 февраля. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Федерации керлинга России (ФКР) Валентину Паринову.
По ее словам, вместе с ним Южную Корею покинет супруга и партнерша по дабл-миксту Анастасия Брызгалова, но с билетами «пока не все определено».
Паринова отметила, что 26-27 февраля пройдет «соответствующая пресс-конференция».
Представитель ФКР добавила, что федерация рассматривает «много версий» попадания мельдония в организм спортсмена, но их не раскрывают, пока идет следствие.
Ранее в пробах Крушельницкого, выигравшего «бронзу» ОИ-2018 в паре с Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония.
Спортсмен признал «факт формального нарушения» антидопинговых правил и отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). При этом он подчеркнул, что никогда не использовал допинг. Двадцать второго февраля CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову медали. Награда автоматически перейдет к спортсменам из Норвегии.
Сообщалось, что адвокаты Крушельницкого не исключают версии «провокации» и «допинг-терроризма». Представители российской стороны заявили, что концентрация мельдония в пробе Крушельницкого говорит об однократном приеме препарата, то есть никакого эффекта он не дал.
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