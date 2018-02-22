В МОК призвали не устраивать бойкоты против россиян

В МОК призвали спортсменов не устраивать бойкоты против россиян

"Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии. Если вы не будете участвовать в церемонии, то это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию. Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — цитирует Руджиеро. Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро заявила о том, что спорстменам необходимо воздержаться от возможных бойкотов в отношении российских атлетов на церемонии закрытия Игр, сообщает Inside The Games.

50-я глава Олимпийской хартии гласит, что Игры нельзя использовать как площадку для протестов, демонстраций или политической, религиозной, расовой пропаганды.