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В МОК призвали не устраивать бойкоты против россиян
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В МОК призвали спортсменов не устраивать бойкоты против россиян 

Газета.Ru 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро заявила о том, что спорстменам необходимо воздержаться от возможных бойкотов в отношении российских атлетов на церемонии закрытия Игр, сообщает Inside The Games.
"Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии. Если вы не будете участвовать в церемонии, то это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию. Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — цитирует Руджиеро.
50-я глава Олимпийской хартии гласит, что Игры нельзя использовать как площадку для протестов, демонстраций или политической, религиозной, расовой пропаганды.
Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018 из обнаружения мельдония в пробах спортсмена.
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